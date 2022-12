Mercadona és un dels supermercats més ben valorats del país. Els seus productes arrasen en vendes en aquelles ciutats on es troben un (o alguns) establiments de la cadena valenciana. Alimentació, perfumeria, cosmètics... El catàleg de productes és tan ampli com variat. Un dels productes que arrasen en vendes és la ronquina. Però compte, que poc té a veure amb tractar el son. Es tracta d’un tònic que estimula els cabells i en preveu la caiguda, ajudant-lo que es mantingui sa i fort. El seu nom ve de ‘romaní’, que és conegut per estimular la circulació sanguínia dels cabells i per la ‘quina’, que aconsegueix que els cabells creixin amb força.

Alimentació, perfumeria, cosmètics... El catàleg de productes és tan ampli com variat. Un dels productes que arrasen en vendes és la ronquina. Però compte, que poc té a veure amb tractar el son. Es tracta d’un tònic que estimula els cabells i en preveu la caiguda, ajudant-lo que es mantingui sa i fort. El seu nom ve de ‘romaní’, que és conegut per estimular la circulació sanguínia dels cabells i per la ‘quina’, que aconsegueix que els cabells creixin amb força. Arriba la tardor: ¿Per què ens cauen més els cabells? ¿Quan m’he de preocupar? Si hi ha una cosa habitual en les consultes de dermatologia durant la tardor, és l’increment de cites per un motiu: l’augment de la caiguda dels cabells. Però ¿per què cauen més els cabells durant aquesta època de l’any? ¿Ens hem de preocupar? Tranquil·litat. A una persona sana li poden caure entre 80 i 100 cabells al dia sense que això sigui alarmant. A la tardor la caiguda dels cabells pot augmentar fins a les 400 unitats. En tot cas, es tracta de cabell que es recuperarà. «Hi ha una fase del cicle capil·lar en què cauen més els cabells i sol coincidir amb la tardor», aclareix el doctor Nagore. Aquesta caiguda estacional –coneguda com a efluvi telogen– afecta amb més intensitat les dones, i aquest cabell torna a néixer sense problemes després. D’aquesta manera, el cicle capil·lar segueix tres fases: En la fase anàgena o fase de creixement les cèl·lules de l’arrel estan actives i es forma el nou cabell. Durant el període de transició o fase catàgena s’atura el creixement i el fol·licle canvia de forma. En l’etapa telògena o de repòs el fol·licle descansa i el cabell comença a caure. Una vegada finalitzada aquesta última fase es torna a iniciar el cicle. Factors com la genètica, la dieta, l’estrès i l’embaràs determinen les diferents fases, però aquestes solen centrar-se en unes èpoques concretes. Així, per exemple, les èpoques telògenes són la tardor i la primavera, mentre que la fase anàgena té lloc a l’estiu i a l’hivern.