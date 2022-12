La presentadora Cristina Pedroche està embarassada. La notícia ha saltat (una exclusiva de 'Lectures') pocs dies abans que la parella del xef Dabiz Muñoz presenti de nou les campanades d'Antena 3. Serà la Nit de cap d'any més especial de la parella, que ja porta vuit anys junta.

La notícia fa pensar la possible relació de l'embaràs amb el vestit que utilitzarà Pedroche, de 34 anys, a les campanades d'Antena 3, acompanyada per Alberto Chicote. Com cada any, la presentadora ha anat informant en comptagotes de la seva vestimenta, tot un esdeveniment mediàtic. La pròxima maternitat marcarà el 'look' de Pedroche sens dubte.

"Enguany és l'any. És molt fort. Per a mi és molt fort perquè tots els anys ha de ser fort, bonic, però fort", avançava Pedroche en 'El Hormiguero' en un to que ara s'endevina gairebé profètic. "Hi haurà gent que ho entengui i gent que no, però crec que arribarem als cors de tots els espanyols".

Es dona la circumstància que no fa molt, concretament al març, la col·laboradora de 'Zapeando' va parlar en una entrevista sobre la seva maternitat, i no semblava imminent: "Jo no he dit que no vulgui ser mare, sinó que ara no entra en els meus plans. Si entrés, ho explicaria, perquè soc una persona transparent, no ho són només els meus vestits".