Nou disgust per a la infanta Elena al veure el nom d’un dels seus fills, en concret el de Froilán, lligat una vegada més a l’escàndol. I és que tal com publica ‘El Confidencial’, el nebot del Rei Felip VI ha sigut implicat per la Policia en una baralla de carrer amb navalles que es va produir a les portes d’una coneguda discoteca del barri de Salamanca de Madrid el 25 de novembre passat.

Una baralla multitudinària en la qual Froilán era present i en la qual un dels seus amics va patir una ferida d’arma blanca de 2,5 centímetres per la qual va haver d’anar –acompanyat per cert pel germà de Victòria Frederica– a un hospital per rebre assistència mèdica. Després d’investigar el succés, la Policia Nacional ha obert diligències per un delicte de baralles amb penes de fins a un any de presó.

Pel que sembla, la bronca entre dos grups de joves –entre els quals hi havia Froilán i Isabel Mateos Pérez-Íñigo (àlies ‘La Pechotes’) coneguda per ser amiga del Petit Nicolás– va sorgir pels desperfectes d’un cotxe, que uns van retreure als altres. La discussió va anar pujant de to, i va arribar al punt que un dels amics del fill de la infanta Elena va ser ferit amb una navalla a l’avantbraç.

Va ser llavors quan un dels presents va trucar a la Policia, que es va personar al lloc i que va identificar, com ara s’ha confirmat, el net de Joan Carles, de qui es desconeix si va participar activament en la baralla o no, ni si les autoritats obriran diligències en contra seu. Un delicat assumpte sobre el qual tant Froilán com la seva família guarden silenci de moment.