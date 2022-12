Hem parlat força vegades de com és d'important el sopar. És un moment perillós, perquè després de tot el dia enfeinats, amunt i avall, portant nens d'aquí cap allà i esgotant al màxim les hores de feina, arriba l'hora de preparar l'últim àpat del dia i estem cansats... i podem caure a la temptació de llençar per la borda la bona feina feta amb l'alimentació i l'exercici físic durant el dia.

El sopar ha de ser lleuger, basat sobretot en vegetals i que inclogui alguns aliments clau per a la pèrdua de pes. Però un altre aspecte molt important i que podrem notar com ens ajuda a perdre pes ja des del primer moment és la ingesta de menjars digestius. Això ens ajudarà, per una banda, a descansar bé (bàsic per al nostre benestar) perquè no anirem al llit amb la panxa plena i, a més, evitarem omplir-nos de calories extra que durant la nit és impossible cremar i que se'ns quedaran emmagatzemades al cos.

Beguda molt bona i sana

Una de les begudes antioxidants, depuratives, que afavoreix la digestió i que ajuda a la pèrdua de pes és el te vermell. Amb només un got al dia (sense sucre o bé amb un endolcidor natural i no refinat), gràcies a les seves magnífiques propietats, serà suficient perquè aconseguim perdre fins a tres quilos en pocs dies pràcticament sense esforç.

A més, conté vitamines B, C i D i minerals essencials per a la nostra salut com potassi, zinc, iode, magnesi i fluor. Ara bé, no cal passar-se amb la quantitat de te vermell, perquè conté cafeïna, element que pot provocar que ens costi agafar el son. No en prenguis en excés i evita fer-ho just abans d'anar a dormir.

La principal virtut del te vermell és allò que es coneix com a poder termogènic. En resum, aquesta beguda aconsegueix accelerar el metabolisme i, per tant, la crema de greixos. Per això es recomana especialment a la tarda-vespre, perquè és quan el metabolisme comença a anar més lent. I si el sopar ha estat una fartanera, encara més.

Amb tot, recorda que el te vermell, encara que és un superaliment, per aconseguir baixar de pes cal acompanyar-lo de bons hàbits alimentaris i d'exercici físic. Així obtindrem incórrer en dèficit calòric i aprimar-se, que és el principal objectiu.

I recorda: després de sopar, els experts recomanen fer un senzill exercici, que és fer una passejada de 15 minuts, activitat que accelerarà el nostre metabolisme, que s'alenteix a la tarda, i ens permetrà anar-nos-en al llit més lleugers i descansar millor. No deixis el sopar per l'última cosa del dia abans d'anar al sofà o al llit!