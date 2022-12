Les temperatures baixes han arribat. Moltes persones ja han procedit a un canvi de vestuari, guardant les sabates i la roba d’estiu. Aquest període és ideal per fer un cop d’ull i descobrir les noves modes. Es tracta de bolsos i colors que ens robaran el cor en l’època de fred. Però a més dels accessoris i la roba, no hem d’oblidar el calçat.

Entre aquest hi ha vambes com les Vans i Converse, però també amfibis i botes. És precisament de les botes del que parlarem avui, especialment d’un model en particular. Les botes fins al genoll, molt de moda als anys 70, tornaran a ser una autèntica tendència. Tanmateix, com a models que mai han desaparegut del tot, molts les hauran de treure de l’armari de les sabates.

Les botes fins al genoll són molt versàtils i s’adapten bé a qualsevol tipus de cama. Tenir una cama de bota rígida serà perfecte per als panxells petits, però també per als de cames més fortes. Només haurà de comprar botes amb una circumferència adequada al seu panxell. Quant a la combinació, són excel·lents amb els texans skunk, però també amb faldilles i vestits. Un veritable deure és portar-les sense mitjons, deixant els genolls al descobert.

En canvi, si realment no t’avens amb aquesta part del cos, pots seguir endavant i portar-les amb una faldilla midi prisada. En aquest cas, les botes amb una mica de taló seran formidables, ja que estilitzaran immediatament la figura. Es poden portar tant a l’oficina com per a una sortida nocturna o un aperitiu. Solen ser botes amb un taló ample i còmode que també serveixen per estar dreta o caminar. Aquestes botes són perfectes per aprimar la cama i també són formidables per als panxells grans, especialment si es trien amb cremallera.

Què comprar

Les botes es poden comprar tant de grans marques com de la moda ràpida. És aconsellable comprar productes de bona qualitat que durin. A la web de Zara n’hi ha unes de negres amb taló per 149 euros. També n’hi ha negres per 129. Per als que prefereixen altres colors, les de color crema o marró són perfectes, a 129 euros i 99,95, respectivament. Via Roma 15 els ofereix a 365 euros. De nou, 8 by Yoox ven diversos models en negre, sense cremallera lateral, amb cama de tub, a 179 euros. La moda de l’hivern són aquestes botes, així que no les deixis escapar.