De totes les gestions i tràmits que requereixen agafar un avió, n’hi ha una que es renova molt sovint i causa més d’un maldecap: què fer amb la maleta de cabina. La proliferació de companyies ha sigut un dels problemes, així com la irrupció de companyies que abarateixen costos justament carregant-los sobre serveis com el transport d’equipatge.

Hi va haver un temps en què era possible pujar a l’avió maletes de fins a 10 quilograms sense cap cost addicional al del bitllet, però ha plogut molt des d’aquells dies. Les dimensions de l’equipatge a bord s’han anat reduint, així com la quantitat de bosses que pots portar amb tu a la butaca.

L’últim que exigeixen moltes aerolínies és que l’equipatge tingui una mida tal que càpiga sota del seient. Si no calcules bé les mesures centímetre en mà, t’arrisques que el personal de tripulació t’impedeixi que l’embarquis i t’obligui a portar-lo a la bodega amb un sobrecost al viatge que pot ascendir als 100 euros, segons la companyia.

El truc a TikTok

Amb tot, feta la llei, feta la trampa. Una usuària de TikTok ha obert la porta a una manera alternativa i molt enginyosa d’esquivar aquestes limitacions de facturació per la mòdica quantitat de 0,10 euros. El truc, naturalment, ja és viral.

La idea de la ‘tiktoker’ Paula Brux és de la següent: «Estàvem nerviosos, però ha funcionat», explica en el seu compte @bruxpaula, que admet sense rubor que «a rates, no ens guanya ningú». I és que les aerolínies, a més del cobrament tarifat per al transport d’una maleta de mà convencional (55 x 40 x 20 centímetres), també compten amb una tarifa variable.

És la temible tarifa ‘a partir de’, que canvia segons el viatge, el destí i la data de la compra. Així, una sola maleta et pot costar 6 euros, 30 euros o més, segons on i quan viatges. El risc d’incórrer en un sobrecost inesperat i que encareixi molt un viatge és prou motiu per posar a prova l’enginy.

El truc passa per les populars botigues Duty Free dels aeroports. ¿Sabies que la normativa permet pujar a bord totes les bosses que vulguis d’aquestes botigues? Només necessites comprar una bossa de plàstic, pel mòdic preu de 0,10 euros per bossa, i ficar tot el que puguis dins. El truc viral suma més d’1,9 milions de reproduccions en sis dies i 90.000 ‘likes’.

La usuària de TikTok no només ho explica en el vídeo, ella mateixa ho va demostrar, amb un amic, en l’embarcament d’un vol de Ryanair, i els van deixar passar sense problemes. En resum, en lloc de pagar 30 euros per cada maleta, va pagar 0,10 cèntims. Ara només queda fer la maleta de viatge perfecta.