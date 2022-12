L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat els torrons de xocolata cruixent de supermercat per determinar quin és el millor. Aquesta varietat es trobarà a moltíssimes cases espanyoles aquest Nadal, ja que es tracta de la més venuda. De fet, dobla les vendes del clàssic torró dur d’Alacant i el tou de Xixona.

En concret, els experts de l’OCU han inclòs en la seva anàlisi 17 marques diferents de torró de xocolata cruixent. Els resultats han sigut decebedors, ja que afirmen que «cap és bo». Una de les causes és que la majoria de marques no utilitzen només mantega de cacau, sinó que hi afegeixen altres «greixos estranys» que desvirtuen el gust del cacau i porten aromes afegides.

Malgrat això, hi ha dues marques de l’anàlisi que, més o menys, se salven. Són les següents:

El Corte Inglés

El torró de xocolata cruixent de la marca blanca d’El Corte Inglés sobresurt per sobre dels altres a l’hora de tastar-lo, ja que els experts consideren que la seva olor «recorda a la xocolata» i té «un cruixent homogeni i es fon bé a la boca, tot i que té poc gust». Aquest el distingeixen com a ‘compra avantatjosa’ pel seu competitiu preu, que ronda el 1,60 euros.

Picó

El torró de xocolata cruixent de la marca Picó és el més ben valorat de l’estudi. Els analistes destaquen els seus ingredients, ja que utilitzen només mantega de cacau, en lloc de substituir-la per altres greixos de mala qualitat, tal com fan altres marques. El seu preu ronda els 2 euros.