Si deixar menjar al plat és de mala educació, com diu el refrany, llavors, ¿què és deixar en ell un bolquer utilitzat? «Gent porca», sentencia Twitter. El compte Soy Camarero, arxiconeguda per publicar anècdotes i penúries del dia a dia de treballar en el sector de la restauració, ha compartit aquesta «propina» que es va trobar un treballador a l’hora de recollir una taula. A part de denunciar aquest comportament, altres usuaris han compartit altres «regals» que els clients deixen als restaurants: una dentadura, burilles de cigarros... Cada un pitjor que l’anterior. I a veure quin és més viral.

Al plat en qüestió hi havia un tovalló utilitzat. Fins aquí, comprensible. Després, una bosseta bevible que perfectament podrien haver deixat sobre la taula al costat de les tasses de cafè buides. I, a sobre de tot això, el bolquer enrotllat d’un nadó. Una bomba atòmica de pesta al mig del menjador. A saber si, a més, estava calentona. Petita, però pudent.

Comportaments molt comuns

«Això ho fa molta gent, per desgràcia... A mi moltes vegades m’han arribat plats amb xiclets, fulles, burilles i fins i tot agulles de xeringues», assegura @OhMyFoodPJ. Un altre usuari es va trobar amb la mateixa «sorpresa», però no estava de tan bon humor com @soycamarero. «Sempre recordaré el dia en què vaig veure com una clienta deixava un bolquer del seu fill sota la taula i jo, amb la sang en ebullició, l’hi vaig posar obert dins el bolso», confessa @tonicollprieto.

Altres empleats de l’ofici han rememorat altres propines que han rebut al llarg dels anys. És el cas d’una burilla de cigarret. «Tot i tenir un cendrer a la taula. El que cal aguantar a l’hostaleria», lamenta @f1jon24. «¿Què tal aquesta propina?», pregunta @nahucorrea18, que mostra una dentadura postissa amb poques dents.

De Tripadvisor a ‘GuestAdvisor’

«Mai m’ha passat, però si estic en un lloc prenent alguna cosa i a algú se li acut posar-se a canviar un bolquer allà al mig, anem tots a comissaria», avisa @BelatrixExtrana. D’altra banda, @juanalgar dona una idea: «Sempre ho dic: no necessitem Tripadvisor. El que necessitem és un ‘GuestAdvisor’. Puntuar clients per poder declarar-los persones no grates». Ens unim a la iniciativa.

Gracias por la propina señores clientes... pic.twitter.com/3eBGPzEsIy — Soy Camarero (@soycamarero) 23 de noviembre de 2022

