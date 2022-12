Si ets dels que deixa el cistell de consum per a última hora, això t’interessa. Perquè conèixer els horaris comercials dels supermercats durant el desembre i, sobretot, el Nadal, et pot salvar d’una de grossa. És millor prevenir i tenir el menjar necessari per posar a taula aquestes dates tan assenyalades, en lloc de trobar-te la persiana de l’establiment abaixada. Mercadona ja està informant els seus clients dels nous horaris d’obertura de les pròximes setmanes, així que pren nota.

La cadena de supermercats ja ha anunciat que estarà tancada diumenge i el dimarts 6 i dijous 8 de desembre, coincidint amb el Dia de la Constitució i la Immaculada Concepció, respectivament. Els dos dies són dies festius nacionals i van a missa, tot i que en la norma hi ha excepcions i determinats establiments tenen un règim especial d’horari. Què passa la nit de Nadal i Sant Esteve A més, pots trobar el teu supermercat tancat altres dies. Dependrà de la comunitat autònoma on vius i Catalunya és una les que té una data excepcional. Segons la llei vigent de comerç, serveis i fires de la Generalitat de Catalunya, tot establiment comercial haurà d’estar tancat el diumenge 25 de desembre. És lògic, és Nadal. A més, s’hi ha d’afegir el dilluns 26 de desembre, perquè se celebra Sant Esteve. De fet, les úniques comunitats autònomes on Mercadona obrirà el 26 de desembre seran Galícia, el País Valencià i Ceuta. Els dies feiners, l’empresa manté intactes els horaris d’obertura: obrirà de 9 hores a 21 hores, fins i tot el 23 de desembre, que és la nit de Nadal.