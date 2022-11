És possible que no tinguis molt clar quines joguines comprar als petits de la casa. Sobretot si aquestes tenen entre 1 i 2 anys, i no hi ha tantes opcions com sembla. Si vols encertar aquest Nadal 2022 i que els més joves es diverteixin amb els teus regals, pren nota i apunta aquestes tres alternatives que hem recopilat.

També hi ha diversos catàlegs per si vols buscar més opcions en aquestes dates tan assenyalades. De moment et deixem algunes recomanacions: BICICLETA CORREPASSADISSOS Aquesta joguina no hauria de faltar a casa teva si tens un fill menor de dos anys, perquè amb ella el petit podrà aprendre a caminar, millorar l'equilibri i la coordinació i perfeccionar la resta d'habilitats motores. Això sí, vigila que estigui construït amb materials de qualitat i, sobretot, que sigui molt sòlida. CUBS D'ACTIVITATS 6 EN 1 A les botigues de joguines hi ha unes galledes que es poden transformar en tota mena d'objectes. Per exemple, n'hi ha que es converteixen en una casa, en telèfons analògics i fins i tot en instruments musicals com ara pianos o tambors. Amb aquesta joguina, el jove desenvoluparà la seva creativitat alhora que aprèn a reconèixer objectes del seu dia a dia. PUZLES DE FUSTA Si bé un puzle amb peces petites és impensable, hi ha altres trencaclosques elaborats en plàstic o fusta que tenen peces gegants amb què els nens no corren risc d'ennuegament.