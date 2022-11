El generador de turbina eòlica de la casa Vevor és un producte nou capaç de produir energia elèctrica per a la llar a través d’un motor que és capaç d’aconseguir energia renovable a un preu relativament baix i de manera molt ràpida.

La velocitat d’arrencada del generador només necessita 2 mil·lisegons i es pot ajustar automàticament la direcció per obtenir la velocitat màxima del vent. Això es deu al seu especial motor.

El petit molí funciona mitjançant un motor síncron trifàsic NdFeB, que significa que fa servir un motor de corrent altern, que aprofita l’energia cinètica del vent i s’alimenta d’energia elèctrica trifàsica que pot proveir qualsevol immoble.

L’energia elèctrica trifàsica és aquella que genera un camp magnètic que indueix corrent elèctrica al motor. Per això, la carcassa està dissenyada per facilitar un ràpid esvaïment de la calor.

Per si no fos prou, el prodigi de l’enginyeria té incorporat un controlador MPPT, com el que tenen les plaques solars, que li proporciona un rendiment més eficient.

De fet, la bateria que utilitza són bateries col·loidals de plom de 12 watts, que implica una millora en comparació amb la bateria ordinària en termes de seguretat, capacitat d’emmagatzematge, rendiment de descàrrega i vida útil.

És més, els aerogeneradors són uns dispositius que tenen una mida més reduïda –només mesura 1,10 metres d’altura– en comparació amb els molins grans –que mesuren uns 60 metres d’altura– que s’utilitzen actualment per proveir la xarxa elèctrica espanyola.

Obviant la seva mida, el generador ofereix imants permanents de 300 W / 12 V per a un baix nivell de soroll i una llarga vida útil, i a un cost de només 134 euros. Una nevera de baix consum, per exemple, fa servir uns 175kW a l’any, és a dir, gairebé 480 W al dia. Tanmateix, aquesta bateria eòlica no està pensada per substituir tota la xarxa elèctrica del teu domicili, tot i que pot ser molt útil per a aquells que vulguin estalviar una mica d’energia, utilitzar un router en un vehicle o aprofitar un assecador o una planxa de cabell en qualsevol lloc amb un mínim de vent.

A més, la companyia té a la venda dos models similars de 5 hèlixs que produeixen diferents potències cadascun: 500 W i 300 W, i manté un model de 3 hèlixs, que produeix 400W. Aquesta varietat al producte ha acontentat alguns usuaris que han opinat sobre l’aerogenerador: «És molt bo, funciona molt bé i carrega la bateria de seguida, el recomano on hi hagi corrents d’aire».

Altres de més estranyats han preguntat sobre el seu funcionament i l’empresa ha respost alguns dubtes sobre el producte: «L’energia s’emmagatzema a la bateria i la bateria es converteix en electricitat domèstica per al seu ús».

Malgrat que no és tasca fàcil comprendre algunes parts del principi d’electromagnètica de Faraday, sí que és fàcil de muntar, ja que, el kit de turbina eòlica ve amb cèrcols de muntatge, que són més convenients que les brides. De fet, les fulles del molí estan dissenyades amb precisió amb cubs i accessoris de fixació per facilitar-ne el muntatge.

Diverses aplicacions

En el disseny del generador de turbina eòlica s’ha prioritzat l’alta qualitat dels seus materials, i és que el cos de la turbina està fet d’alumini fos a pressió i la cua està feta d’acer inoxidable.

A part, la superfície de la turbina està pintada al forn, és impermeable i duradora per les seves propietats anticorrosives a les pintures.

El full està fet de fibra de niló, impermeable, resistent al deteriorament conseqüència de la corrosió i el coixinet de temperatura està disponible des de -40º a 80º.

Finalment, conseqüència d’una alta utilització i eficiència de l’energia eòlica, la turbina eòlica es pot utilitzar àmpliament: en la càrrega de vivendes, cases mòbils, pots, glorietes, xalets, barcos i qualsevol altre ús quotidià.