Unes 2.500 floristes de tot Espanya van descobrir diumenge en el mercat majorista Mercabarna-Flor les últimes tendències en decoració de Nadal en un any en què es prioritza la «sostenibilitat» i tornen «amb força» les estrelles i les tradicionals garlandes i corones.

En la 38a edició de les Mercademostracions de Mercabarna-flor, floristes i punters decoradors florals han presentat els seus productes, les tècniques i les tendències més innovadores que marquen la moda floral nadalenca espanyola en un any que també es preveu positiu a nivell de vendes després de la constatació que, «després de la pandèmia de la covid, la gent necessita flors a casa».

En aquests termes s’ha pronunciat, en declaracions a EFE TV, el director creatiu de Mercademostracions, Daniel Santamaría, qui ha assegurat que «la gran tendència és la de la sostenibilitat» en un any en què els arbres de Nadal tornaran a ser avets, pins, eucaliptus o magnoliers i en què tornaran els colors rosa, blau, or i crema.

També «els llums i les espelmes tindran molta força» i, tot i que la ponsètia continuarà tenint força pes, «cada vegada es demanen més treballs florals personalitzats».

La Michaela, una florista de Soporte Floral, ha coincidit en aquest punt amb Santamaría i ha apuntat que aquest Nadal tindran protagonisme les «flors seques» i que predominaran els tradicionals colors verd i vermell, tot i que «s’introduirà el blanc, el grisos, el blau i el rosa per als més romàntics».

La naturalesa inspirarà aquestes decoracions amb materials reciclables i ornaments naturals com branques, pinyes, cítrics liofilitzats, vesc, boix i fulles.

Una altra novetat d’aquest Nadal és que es preveu que «no es decorarà només el menjador i el rebedor,sinó també lavabos i cuines».

Els majoristes també han ressaltat que, tot i que les floristes compren en funció de l’increment de la inflació, el sector de la restauració i l’hostaleria ha apostat més que mai per les flors com a elements decoratius dels seus establiments després de dos anys molt marcats per la pandèmia.