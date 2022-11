El temporal de pluja, calamarsa i vent que aquest cap de setmana ha assolat el País Valencià no només va provocar aquest dissabte el tancament de l’aeroport de València, i el tall del metro de la ciutat i de rodalies. Les intenses precipitacions també van inundar els carrers i, al marge de les afectacions, també va deixar un moment surrealista: el d’un grup de veïns buidant l’aigua d’un carrer de Vila-real a cops d’escombra. Molt comprensible si hi havia el risc de patir danys materials, faltaria més, però no era el cas. Un home va veure l’escena, molt comuna al nostre país, i no va dubtar a gravar-la amb traïdoria i premeditació. A més, la seva ‘narració’ dels fets va ser encara més delirant i ja és viral.

Escombrar les fulles, d’acord. Escombrar els bassals, passi. Escombrar la pluja d’una DANA, impossible, per molt que hagi parat. Tal quantitat d’aigua s’ha de drenar. Però per alguns, el portal de casa seva ha d’estar net com una patena. És una cosa innata i comuna, però vist des de fora és una mica incomprensible: la batalla està pèrdua des del primer moment perquè l’aigua apartada és substituïda, sense remei, per més aigua.

‘Buidant’ la vorera d’aigua

És pura física. Tant, que és descoratjador veure un esforç tan gran debades. Més si ja ha parat de ploure, l’aigua no ha entrat a la vivenda i un esglaó fa de mur de contenció. Per molt que tot el carrer continuï negat. Perquè a més passen cotxes que tornen l’aigua a la vorera. «¿Però què fan? ¿Això és veritat? Sí, mira’ls», va explicar sense embuts el veí indiscret.

Malgrat això, un grup de persones es va obstinar a treure l’aigua de la vorera a cops d’escombra. I fins i tot amb el recollidor. «Fot-li, que gairebé tens buida l’avinguda,» va seguir comentat l’home. Atònit, va confessar: «Jo pensava que aquests vídeos no existien, però n’estic gravant un ara mateix». Mentrestant, el grup continuava escombrant l’aigua acumulada.

«Mira com es va buidant a poc a poc», va comentar també de broma una nena de fons. «Mare meva», va rematar l’home, que va deixar una reflexiona irònica: «Si no fos per aquesta gent... ¿Què es creuen que estan fent?». Va rematar amb un: «Que algú m’ho expliqui». A falta d’explicacions, tot el protagonisme és per al «comentarista», tal com diu l’usuari Rubén Wick en un vídeo publicat a Twitter, que ja porta gairebé mig milió de visualitzacions i 13.000 ‘m’agrada’ en menys de 48 hores.