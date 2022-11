La cadena de supermercats valenciana està contínuament traient al mercat nous productes per a delit dels seus consumidors. L’única pega és que l’arribada de nous productes a les prestatgeries de <strong>Mercadona </strong>implica la <strong>retirada</strong> d’altres.

Una d’aquestes novetats que es poden adquirir als súpers és un producte fet a base de massa de blat de moro sec molt o de farina de blat de moro precuita, de forma circular i aplanada. Com que no conté blat és apta per a celíacs i per la seva forma rodona i plana és perfecta per posar al mig qualsevol embotit o vegetal i menjar-s’ho com si fos el clàssic sandvitx. Es tracta de les arepes, un aliment d’origen precolombí i típic de Bolívia, Colòmbia i Veneçuela, que ara es pot trobar a les lleixes del Mercadona en bosses de sis i al preu de tres euros.