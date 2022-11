El CEO de Tesla i SpaceX, Elon Musk, ha carregat contra Twitter per les seves mesures de moderació i ha assegurat que està «pensant seriosament» crear una nova plataforma de mitjans socials en què es respecti la llibertat d’expressió.

El multimilionari feia uns dies que plantejava la manera en què aquesta xarxa social permet i fomenta la llibertat d’expressió, a més de la transparència de les seves polítiques.

En primer lloc, va crear una enquesta en què va animar els usuaris a opinar si l’algoritme de Twitter havia de ser de codi font obert. En aquest cas, el 82,7 per cent dels 1.117.574 votants va indicar que sí, mentre que el 17,3 per cent va votar que no.

Així mateix, Musk va llançar el 25 de març una enquesta als seus seguidors, a qui va recordar que «la llibertat d’expressió és essencial per a una democràcia que funcioni» i va preguntar si consideraven que Twitter s’adheria «rigorosament» a aquest principi.

Després de publicar-la, va indicar que «les conseqüències» d’aquesta enquesta serien «importants» i va demanar als interessats que votessin «amb compte», suggerint que podria tenir una resultat visible en un futur.

Com a resultat del sondeig, en què van participar 2.035.924 d’usuaris de Twitter, el 70,4 per cent va votar que no, mentre que el ‘sí’ només va registrar el 29,6 per cent dels vots.

Per aquest motiu, al tancament de l’enquesta, un dia després del llançament, Musk es va preguntar davant els seus seguidors si era necessària una nova plataforma que realment protegís els drets dels usuaris.

Després de les enquestes, i en resposta a la pregunta feta per un usuari sobre si consideraria crear una nova xarxa social, el directiu ha afirmat que està hi «pensant seriosament» .

Si és produís la creació d’aquesta xarxa social, Elon Musk no seria la primera figura pública en crear una alternativa a les plataformes ja existents, com a Facebook i Instagram.

A finals del mes de febrer, l’expresident dels Estats Units Donald Trump va estrenar la seva pròpia xarxa social, anomenada Truth Social, que va ser una de les aplicacions més descarregades a l’App Store d’Apple els primers dies.

Trump va decidir crear aquesta plataforma després que el bloquegessin de les principals plataformes (Twitter, Facebook, Instagram i YouTube) després de la publicació d’una sèrie de missatges incendiaris durant l’assalt al Capitoli, el 6 de gener del 2021.