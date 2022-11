La nova <strong>normativa europea de residus</strong> (que entrarà en vigor el juliol del 2024) pretén fomentar l’economia circular i afavorir el reciclatge dels productes, especialment els plàstics d’un sol ús. Hi ha empreses que ja s’han volgut avançar a la llei per posicionar-se com a pioners. Aquest és el cas de Central Lechera Asturiana, que ha desencadenat una autèntica tempesta a les xarxes socials amb el seu nou tap per al bric de llet.

El nou tap està unit als envasos per evitar que es perdi, cosa que facilita el procés de reciclatge. L’empresa va assegurar al llançar el sistema que redueix en un 13% la quantitat de plàstic a reciclar. Porque juntos se reciclan mejor. El tapón se queda unido al brik asegurando su llegada a la planta de reciclaje.

Girar, abrir, cerrar y ¡clic! #CentralLecheraAsturiana pic.twitter.com/bs1OMyX1Nt — Central L Asturiana (@LecheAsturiana) 24 de octubre de 2022 Crítiques La innovació ha sigut criticada per nombrosos clients, que han expressat el seu enuig amb la marca a les xarxes socials pel fet que el tap es trenqui i es desprengui del bric nombroses vegades. «L’inventor del nou tapet de l’Asturiana, se’l podria fotre al... Així cada dia», criticava un usuari a Twitter. Les crítiques han vingut fins i tot d’un notable tuitaire, el músic <strong>James Rhodes</strong>. El pianista va assegurar fa uns dies a la xarxa social: «Estan passant moltes coses al món en aquest moment, però tinc la necessitat de ressaltar que els nous taps de Central Lechera Asturiana són un nyap vergonyós arruïnant el meu maleït matí cada dia quan abans estaven perfectament bé». están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de central lechera asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días cuando ERAN PERFECTAMENTE BIEN ANTES. Joder... — James Rhodes (@JRhodesPianist) 16 de octubre de 2022 Les crítiques de Rhodes van animar molts usuaris que sí que se’n surten amb el nou tap a compartir una mena de tutorial per evitar-se disgustos: James, a mí me pasaba exactamente igual que a ti hasta que mi marido, me enseñó el truco.

Es girar el tapón pero... girar solo la parte de arriba del tapón. Así que te he grabado este tutorial... Espero que te ayude como a mi

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Q56ouSvaxe — Asturika (@Asturika1) 16 de octubre de 2022 @LecheAsturiana desde que han puesto el tapón vegetal más sostenible ya son tres tapones que se rompen al abrirlos. Sostenibilidad, sí, pero tampoco a costa de practicidad. pic.twitter.com/Vvm5XLxktS — Rafael Dry (@RAFAELDRY) 16 de octubre de 2022 La normativa La directiva dels plàstics d’un sol ús de la UE exigirà a partir del 2024 que els recipients per a begudes només es permetran en el mercat si les tapes i taps es mantenen units. La Comissió Europea defensa que la norma «protegirà el medi ambient de la contaminació dels plàstics mentre incentiva el creixement i la innovació, convertint així un obstacle en un programa positiu per al futur d’Europa».