Una enquesta feta per Parclick, aplicació de reserva d’aparcament online, ha decidit analitzar els principals temors dels automobilistes a l’hora d’aparcar.

I en el sondeig s’han pogut llegir frases com aquestes: «Vaig a recollir el cotxe i no hi és. Per sort, m’he equivocat de planta..., «No recordar a quin carrer he aparcat i haver de recórrer tot el barri» i «Cinc amigues buscant un cotxe que, 45 minuts després apareix aparcat, evidentment, on l’havia aparcat». Aquestes i altres anècdotes serveixen per demostrar que no trobar el cotxe quan el recollim és el rei dels ensurts dels conductors espanyols a l’hora d’aparcar.

El sondeig demostra també que si hi ha una cosa que tot conductor tem més que la «noia de la corba» és fer voltes i voltes buscant un forat. Així, un 90% dels enquestats per Parclick afirmen que un dels seus principals temors és arribar tard als seus plans per mirar de trobar aparcament.

mirar de trobar aparcamentUna altra dada destacable és que la majoria de les situacions que ens «terroritzen» depenen d’altres vehicles. El 46,7% dels enquestats temen estar aparcant i provocar que es formi cua darrere.

La meitat dels conductors tenen por que arribi un «espavilat» que els tregui el lloc que ja havien vist.

Una altra de les preocupacions més freqüents és no aconseguir treure el cotxe de l’aparcament a l’anar a recollir-lo, o bé perquè el forat és molt ajustat (47,4%) o perquè algú ha decidit que el millor lloc per aparcar era davant del nostre vehicle (52,6%).

Un altre dels factors més terrorífics formen part de l’entorn. Prop d’un 10% dels enquestats va assenyalar que anar amb infants i que es posin a plorar és una de les situacions més aterridores.

Un 56,8% dels conductors van assenyalar que els preocupava que els ratllessin el cotxe mentre estava aparcat, mentre que un 43,2% reconeixia tenir por de trobar-se una multa al tornar a buscar el seu vehicle.