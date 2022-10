Del gorro de Karlos Arguiñano surten més trucs culinaris que conills de qualsevol barret de copa. És el que té sumar més de mig segle d’experiència rere els fogons. I més de 30 anys entrant cada migdia als televisors dels espanyols a través dels molts programes de cuina que té a la seva esquena. Fins i tot el seu fill Joseba, també xef, s’anima i dona ‘tips’ amb els quals al·lucina el reputat cuiner, com aquest de la farina. Ara és tendència una recepta amb un altre aliment bàsic: la patata.

Coure un aliment requereix temps, però Arguiñano s’ha proposat guanyar la batalla al rellotge sense renunciar a la qualitat i el bon gust. En el programa que emet cada dia a Antena 3, ‘Cocina abierta’, va explicar com coure una patata en només quatre minuts.

Truc infal·lible al microones

«Es cou molt abans que en una cassola», avisa el xef. A més de ser un bon truc, no és necessari cuinar: n’hi ha prou amb un microones i paper film transparent. ¿Què més es pot demanar?

El truc funciona amb patates de mida mitjana. És a dir, que pesin 150 grams com a màxim. Un cop seleccionades, peleu-les. A continuació, poseu-les en un bol. Si pot ser, de vidre o de ceràmica, ja que són materials que al microones conserven millor les propietats dels aliments. En aquest sentit, recordeu que hi ha cinc productes que no són aptes per al petit electrodomèstic.

Finalment, cobriu el bol amb paper film, introduïu-lo al microones i deixeu-les quatre minuts a màxima potència. I ‘voilà’: el plàstic actuarà de tapa i les patates es couran a l’interior del recipient. Només hi ha un però: són quatre minuts per cada patata. Si voleu fer-ne dues, necessitareu vuit minuts.