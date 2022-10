Que les tovalloles del bany i la dutxa estiguin netes és tant o més important que la higiene personal. Per tant, cal estar pendent del temps que fa que estan penjades, de l’olor que agafen i de la qualitat que tenen.

Així, per molt que es netegi el bany de manera exhaustiva cada setmana, si no es canvien les tovalloles de tant en tant, no servirà de res l’esforç. Així, les tovalloles són un focus de bacteris i gèrmens que empitjorarà, sobretot, si no es deixar assecar a l’aire.

Ús constant

Les tovalloles són un dels elements que més utilitzem a la nostra llar, però amb el pas del temps perden la seva capacitat d’absorció i van agafant pudor. També, a poc a poc van acumulant brutícia i una gran quantitat de bacteris que només poden ser eliminats mitjançant el procés de rentat.

Però l’inconvenient és que molts no sabem rentar-les bé i deixar-les suaus com la seda resulta una tasca difícil. I a causa d’això, portem un truc casolà senzill i econòmic que servirà per netejar en profunditat les tovalloles mentre se’ls dona un extra de suavitat evitant que es tornin aspres.

Pas per pas

Amb només mig vas d’amoníac i el sabó per rentar les tovalloles que utilitzis de forma habitual, es pot netejar de manera profunda les tovalloles velles. Així, el procés per deixar les teves tovalloles velles com noves és molt fàcil de realitzar. Per començar, cal introduir les tovalloles dins de la rentadora i col·locar el gel al seu gobelet amb mig vas d’amoníac. Fet això, només hem d’encendre i engegar la rentadora i esperar que acabi.

Després de posar les tovalloles a assecar, –quan ja estiguin seques– es podrà comprovar que són molt més suaus i que algunes taques que tenien han desaparegut per complet.

Així, aquest remei casolà és apte sempre que necessitis suavitzar les teves tovalloles velles perquè semblin acabades de comprar. I l’amoníac no serà un problema.

En cas de no disposar del producte a casa, pots substituir-lo per vinagre blanc i el resultat serà molt similar.

Trucs per mantenir les tovalloles netes durant més temps