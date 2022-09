En els últims dies, s’ha tornat a sentir parlar d’una advertència que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer l’any 2015, relacionada amb un dels menjars més populars que petits i grans s’emporten per menjar en aquesta tornada al col·le i a la feina: l’entrepà d’embotit.

En efecte, l’OMS va fer públic un informe del Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC) que relaciona el consum de carn processada i el càncer colorectal. Per això, recomana a la població reduir el consum d’aquests productes, ja que d’aquesta manera pot disminuir el risc de desenvolupar aquesta malaltia.

També es pot recordar que és recomanable aturar-se a observar les etiquetes dels embotits per saber quin percentatge real de carn conté l’embotit que comprarem. Sorprenentment, podem trobar ‘pernil dolç’ o ‘gall dindi’ que només contenen un 55% o 60% de carn, i la resta d’ingredients afegits no són recomanables per a la salut.

A part de l’embotit, el pa que s’utilitza per fer aquests entrepans tampoc són el millor per a la nostra salut. Normalment s’utilitza pa blanc, que està compost de farines refinades, que se sotmeten a uns processos que redueixen la seva qualitat nutricional, a diferència del pa integral. Així, el pa blanc pot ser negatiu per a la salut perquè eleva els nivells de sucre en sang, augmenta la tendència a acumular grassa i pot produir un efecte inflamatori al nostre cos, i que pot derivar en diferents problemes de salut.