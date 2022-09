El concepte «estar a dieta» o «a règim» per aprimar-se és una cosa que s’està quedant d’allò més desfasada. Una de les raons és que cada vegada més metges i nutricionistes recomanen portar un estil de vida saludable, que inclogui una bona alimentació i exercici físic. La clau és portar-ho a terme sempre, en lloc de complir-ho de forma puntual o durant un període de temps concret, com passa quan un es posa a règim.

Així mateix, hi ha tipus de dietes més controvertides que d’altres. A continuació te n’expliquem unes quantes de les més «perilloses» i que és preferible evitar.

Dietes d’un sol aliment

Des de l’«aquesta setmana menjo només carxofa» fins a l’«avui menjo només xampinyons, i demà, només pinya». Les dietes basades a menjar un sol aliment durant un període de temps concret són unes de les més contraindicades, malgrat que encara hi ha centres de ‘dietètica’ les promouen.

És possible que la persona perdi pes mentre la fa (ja que no s’està alimentant realment), però després serà inevitable recuperar els quilos perduts quan torni a alimentar-se de la forma habitual. A més, s’ha de dir que seguir un pla d’àpats tan restrictiu pot provocar dèficit nutricional i problemes de salut derivats.

Tenir en compte només els ‘macros’

Una altra dieta que no té cap sentit per a la salut és l’IIFYM: ‘If it fits your macros’ o ‘Mentre estiguis dins dels teus macros’. Cada dia, tots hem d’ingerir una certa quantitat de calories provinents dels tres macronutrients bàsics: proteïna, greix i carbohidrats. Però la font de què obtenim aquests ‘macros’ marca la diferència en la nostra salut. Per exemple, no és el mateix obtenir greix d’un alvocat o d’oli d’oliva verge extra, que d’un producte ultraprocessat com les patates fregides de bossa.

Malgrat això, la dieta IIFYM no ho té en compte, i promulga la idea que «és igual qè mengis, mentre estigui dins dels teus macros i no et passis de calories». Això és un error i pot resultar perillós, ja que pot provocar que les persones desplacin aliments que sí que aporten beneficis per consumir, al seu lloc, productes de baixa qualitat nutricional i que perjudiquen l’organisme.

Menjar segons el grup sanguini

Tot i que resulti inversemblant, també hi ha una dieta que indica com has d’alimentar-te en funció del grup sanguini, sense tenir en compte altres variables. Aquesta no compta amb cap tipus d’evidència científica, tot i que sí que és promoguda per certs col·lectius, com els naturòpates.

Per posar-ne uns quants exemples, la dieta per grup sanguini proposa als 0 menjar més carn i peix i evitar els kiwis. Als del grup A els recomanen la dieta vegetariana i, als del B, els diuen que consumeixin més lactis.