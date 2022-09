Tornar a la rutina de la feina després de les vacances pot alterar el nostre bon descans. A més d’altres bons hàbits com l’esport o la cura de la salut mental, l’alimentació també juga un paper clau a l’hora d’agafar el son.

Sopar aviat i lleuger, i més o menys sempre a la mateixa hora, són els primers consells que hem de tenir en compte. A més d’això, hi ha certs aliments que ajuden a dormir perquè contenen melatonina, l’hormona que segrega el nostre cos per regular el son i enfortir el sistema immunitari. A continuació et presentem una llista amb alguns d’aquests aliments.

Arròs i civada

En primer lloc, hem de deixar de banda el mite que no s’han de menjar carbohidrats a la nit. La civada i l’arròs són els aliments amb més contingut de melatonina per gram, pel que comptar-hi en els nostres sopars ens ajudarà a descansar. No tinguis por d’engreixar-te per ingerir aquests aliments a la nit, ja que això no hauria de passar si en el conjunt del dia has fet un dèficit calòric.

Nous

Aquesta fruita seca conté 3,5 nanograms de melatonina per gram, i té altres propietats molt interessants per a l’organisme com àcids grassos omega-3 i vitamines B i C.

Plàtan

El plàtan, a més de contenir melatonina, també és conegut per la quantitat de potassi que conté, i que contribueix al normal funcionament dels músculs.

Cireres

Algunes espècies tenen elevats nivells de melatonina. Així mateix, destaca per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries, així com per contenir vitamina C i àcid fòlic.