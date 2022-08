La recomanació més útil per evitar contreure coronavirus és rentar-se a consciència les mans, una mesura d’higiene que resulta útil no només per evitar el Covid-19, sinó també per no encomanar-se de grip, refredat comú o una infinitat d’altres malalties.

No obstant, els experts en microbiologia alerten que hi ha una falta important de desinfecció en zones oblidades de les cases, com les baietes i esponges o les gomes d’aparells com la nevera o la cafetera.

I entre aquests objectes oblidats, les pantalles dels telèfons mòbils i tauletes, que tenen bacteris del mateix tipus que les que hi ha en baietes i esponges de la cuina.

La pantalla del telèfon mòbil, per exemple, pot contenir fins a 600 tipus de bacteris, 30 vegades més que els que hi ha a la tassa del vàter. I el coronavirus pot estar-se fins a<strong> 9 dies</strong> en superfícies com ara metall, vidre o plàstic, segons una anàlisi publicada en el ‘Journal Hospital Infection’.

És per això pel que, per molt que un es renti les mans, si després es manipula el teclat de l’ordinador, la pantalla del telèfon mòbil o algun dels objectes ‘oblidats’, el contagi pot ser factible.

Els experts recomanen desinfectar sempre el mòbil almenys una vegada al mes. Per a això, n’hi ha prou amb utilitzar un drap humitejat amb aigua i alcohol, tot i que els fabricants de mòbil aconsellen només aigua. No obstant, l’aigua elimina la brutícia o les marques d’empremtes, però no és eficaç amb els bacteris. Per desinfectar el telèfon, cal posar tres parts d’alcohol etílic al 96% (el de les ferides) i una d’aigua.

Treure i desinfectar la funda

El primer per netejar el mòbil és treure-li la funda, element que també s’haurà de desinfectar abans de tornar a col·locar-la.

Després de tenir la funda neta, és el torn de la pantalla: per a això, utilitzar un drap amb microfibra –similar a la tovalloleta que s’utilitza per netejar les ulleres o els objectius de les càmeres de fotos– és suficient, tot i que la barreja d’aigua i alcohol també és efectiva sempre que no tingui cobertura oleòfuga –una fina capa que tenen gairebé tots els mòbils de gamma mitjana i alta–. En cas que en tingui, la barreja es pot fer amb vi blanc i aigua. En tots els casos és necessari evitar netejavidres o qualsevol altre tipus de substància corrosiva o abrasiva.

Per a les zones posteriors o les cantonades de l’aparell es pot utilitzar alcohol isopropílic, que s’utilitza per a la neteja de les pantalles d’ordinador o tauletes, monitors de televisió, DVD i altres dispositius electrònics, tot i que també s’utilitza en la indústria farmacèutica i cosmètica.