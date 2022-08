El gel està sent tema de conversa aquest estiu per la seva escassetat a Espanya, cosa que fins i tot ha ocasionat algun polèmic comentari per part d’algun càrrec públic.

El problema no és nou: ja va passar el 2004, segons ha explicat Antonio Jaime, encarregat de Fábricas del Hielo Norte, a Badajoz. La causa és l’alt preu de la llum, que fa que les empreses fabricants de gel ajustin la seva producció al màxim, ja que és un producte que, per emmagatzemar-se, també necessita electricitat –per no fondre’s–. És per això pel que les cadenes de supermercats estan fent el seu particular agost amb els petits electrodomèstics per fabricar gel en segons. És el cas de Lidl, que compta amb diverses opcions: la més simple, que val gairebé 100 euros –99,99 euros, per ser més exactes– prepara fins a 11 o 12 kg de gel en 24 hores, sense necessitat de prerefredar. I promet fer fins a 9 glaçons petits en 7 minuts aproximadament.