Quan encara no ens hem recuperat de l'anterior onada de calor, ja n'estem començant una altra. Estem tot el dia enganxats al costat de la nevera i sospirant per una ampolla plena d'aigua fresca. O per una cervesa, un refresc, una orxata o qualsevol cosa freda que ens ajudi a suportar les altes temperatures!

El problema és que sol ser difícil mantenir fresca la beguda o, encara pitjor, beure tot el que tenim a la nevera i adonar-nos que la següent ampolla d'aigua és calenta. Per sort, hi ha qui, igual que té trucs per mantenir la frescor de la llar, també en té per refredar les begudes en pocs minuts. Aquest és l'exemple d'un consell que s'ha fet viral a les xarxes socials els darrers dies. Només necessitem un bon recipient, aigua, gel i sal.

El truc és senzill i el poden fer nens o adults, tant se val. En un recipient gran, on càpiguen totes les begudes que volem refredar, tirem aigua i gran quantitat de gel. Després hi afegim sal i ho remenem tot. Quan està tot ben barrejat hi afegim les begudes i en pocs minuts estaran ben fredes. Per què? es preguntarà el lector. És senzill: la sal, el gel i l'aigua provoquen una reacció endotèrmica . La sal agafarà la calor de les begudes i farà que el gel hi actuï millor.