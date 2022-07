L’arribada de la temporada d’<strong>estiu</strong>porta la floració de la lavanda, una planta coneguda pel seu característic color violeta. En concret, el juliol és el millor mes de l’any per disfrutar dels camps tenyits de morat per la lavandula.

Aquest membre de la família de les lamiàcies és la flor nacional de Portugal i, tot i que la seva presència a <strong>Catalunya</strong>no està tan estesa com allà, algunes finques compten amb camps de lavanda per visitar.

Masia Mas Sampera

Aquesta masia,situada al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), compta amb un extens camp de 18.000 lavandes al qual es pot accedir de forma totalment gratuïta. La finca obre cada dia de 10.00 a 22.00 hores, i continuarà oberta al púbic fins al pròxim 31 de juliol. Així mateix, en el seu compte d’Instagram, Mas Sampera exposa la seva <strong>carta de còctels</strong> i un <strong>menú de ‘street food’</strong>, a més d’oferir sessions de fotografia i productes elaborats amb lavanda per a les persones interessades.

Aromes de Can Rosselló

Més allunyada de la capital catalana, a Lleida, l’empresa de cultiu ecològic <strong>Aromes de Can Rosselló</strong> permet la reserva de visites als seus camps de lavanda. El preu d’entrada i la visita guiada és de 10 euros, i s’ha de concertar cita amb temps a través de la pàgina web.

Aquest projecte agrari va néixer fa sis anys com una iniciativa familiar de pagesos d’Horta de Lleida. Allà, el germà de l’actual dirigent de l’empresa, Sergi Rosselló, va emprendre aquest negoci, que actualment es troba en procés de creixement mitjançant la creació d’una marca pròpia de cosmètica natural, béns alimentaris i productes per al benestar.