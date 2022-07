La perruquera de Figueres Ester Ribas ha estat la guanyadora del Premi a la Transformació Digital per la integració, desenvolupament i potenciació de les noves tecnologies com a canal de comunicació envers els seus clients i la societat a la seva àrea d’influència. Els premis els atorga la consultora Inside. La guanyadora ha volgut agrair a la comunitat Inside aquest reconeixement i ha declarat: «Ha estat un any increïble en què, gràcies a la guia d’Inside Hair, hem pogut modernitzar i rendibilitzar les nostres xarxes socials, hem redissenyat la nostra website i hem generat gran contingut de valor per als nostres clients i per a tothom que vulgui saber més sobre els seus cabells». També ha afegit que la seva comunitat digital ha crescut un 40% aquest any.