Les escombraries de les vivendes solen generar molta brutícia i pudor. I el cubell on solem llençar la brossa del rebuig normalment manté l’olor nauseabunda, per molt que el netegem.

Per intentar mitigar aquesta pudor, les empreses fabriquen bosses perfumades. I una solució a aquest problema, a més de les bosses perfumades, és treure les escombraries amb freqüència, sobretot a l’estiu.

Però a les llars on viuen una o dues persones és difícil llençar cada dia les restes orgàniques, que són les que generen més mala olor.

Si és el teu cas, et donem uns trucs per netejar el cubell i que no faci pudor: