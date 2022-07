En els estius calorosos, poques activitats hi ha més agradables que capbussar-se a la piscina o fer-se una llarga dutxa amb aigua freda. Et refresques per suportar les altes temperatures i entres en un estat de pau interior.

Però té un efecte secundari que no suposa cap incidència a nivell de salut, però sí a nivell estètic. Una part minúscula de l’epidermis del nostre cos es comporta de manera diferent de la resta: els rovells dels dits, tant dels peus com de les mans, es queden arrugats.

Com passa en tots aquests casos, per descomptat, té explicació científica. Es tracta d’una deshidratació en la capa de la còrnia, la part més externa de la pell, que és aïllant, però no del tot impermeable.

I és que la pell actua per osmosi, que és el moviment d’aigua a través d’una membrana semipermeable, a causa d’una diferència en la concentració de soluts als dos costats de la membrana, que genera una diferència de pressió osmòtica, força necessària per al moviment de l’aigua.

Aquest procés es presenta en tota la pell però és més visible als dits de peus i mans, especialment a la cara interior, perquè hi tenim una capa còrnia més gruixuda que en la resta del cos.

Aquest estat epidèrmic és temporal i el cos s’encarrega de regular-lo ràpidament –tot i que es pot accelerar el procés aplicant-nos crema hidratant–. L’aigua que encara tenim dins s’encarrega de tornar la nostra pell al seu estat primigeni per mantenir un equilibri hídric.

Per què sí que passa en aigua dolça i no tant al mar

També està clar que després d’una bona estona a la piscina, sota una pluja que ens acaba calant o una llarga dutxa, la nostra pell està més arrugada que quan sortim de l’aigua del mar.

El temps d’exposició, per descomptat, hi influeix, però, segons una investigació, la nostra pell és més propensa a arrugar-se amb aigua dolça que amb aigua salada. La hipòtesi més plausible és la diferent tonicitat de l’aigua, tot i que encara no es pot considerar confirmat al cent per cent científicament.

Les arrugues permeten agafar millor els objectes molls

Segons un altre estudi, aquest publicat per ‘The Royal Society’, les arrugues induïdes per l’aigua milloren la manipulació d’objectes submergits o humits. Aquesta investigació no n’explica el per què, tot i que n’avança un parell d’hipòtesis.

«Una possibilitat és que les arrugues canalitzen l’evacuació d’aigua entre el tou del dit i l’objecte, com suggereix la hipòtesi de l’empremta de la pluja. Una altra possibilitat és que hi hagi canvis en les propietats de la pell, com la flexibilitat, l’adherència o un augment en el coeficient de fricció, que podrien millorar el rendiment en condicions submergides», s’argumenta en aquesta investigació, dura a terme pels científics Kyriacos Kareklas, Daniel Nettle i Tom V. Smulders.