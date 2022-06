Hi ha moltes maneres d’aprimar-se i una és escollir què mengem. Hi ha un aliment que té un alt contingut en fibra, 25 calories per 100 grams, un perfil nutricional molt complet, ja que aporta moltes vitamines a l’organisme i, a més, és una gran font d’antioxidants, que protegeixen de malalties. Totes aquestes propietats beneficioses per a la salut s’atribueixen a la coliflor, considerada un superaliment al pertànyer a la família de les ‘Brassicaceae’ (col de cabdell, col, col geganta, bròcoli, cols de Brussel·les i romanesco).

D’una banda, és un aliment molt saciant que, a més, té un alt contingut en fibra, que afavoreix el trànsit intestinal. D’altra banda, té un gran contingut d’aigua (gairebé un 92%), una cosa molt important en dietes de pèrdua de pes. L’última de les raons per les quals la coliflor és una bona aliada per aprimar-se és la seva versatilitat a la cuina. És una substituta perfecta per a altres aliments més calòrics com l’arròs o les farines. Una de les receptes més conegudes és el ‘coliarròs’: coliflor esmicolada que funciona com a arròs. Però també es pot utilitzar per fer cuscús de coliflor, una base de pizza o una lasanya. Com veus, una manera senzilla i deliciosa de perdre pes. Prevenció del càncer Actualment, la coliflor està considerada <strong>com un dels millors protectors </strong>contra el càncer de còlon o de pròstata. Com altres verdures de la mateixa família, la coliflor té gran quantitat de glucosinolats i isotiocianats, dos antioxidants que podrien ajudar a aturar el creixement de les cèl·lules cancerígenes. El seu consum també està relacionat amb la disminució del risc de patir malalties coronàries. A més, prevé malalties intestinals com les diarrees o la inflamació de l’intestí.