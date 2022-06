A TikTok, els vídeos corren més que el Correcamins. Una jove n’ha publicat un que deixa preocupat qui el veu. En concret, fa un gest que la majoria de persones fem quotidianament sense adonar-nos-en: rascar-nos els ulls, ja sigui perquè els tenim cansats després de la jornada laboral o perquè ens ha entrat una cosa dins. Tanmateix, el vídeo acaba amb un final inesperat: després de fregar-se la parpella superior de l’ull esquerre amb el dit anular, parpelleja un parell de vegades. Llavors, l’escleròtica (la part blanca) apareix plena de sang. La noia, a més, fa cara de pànic i de preocupació. Són 10 segons gens agradables que acaben sense cap explicació, espantant els que ho veuen. ¿Fregar-se un ull és perillós?

El vídeo suma milers de reproduccions i només el farmacèutic Álvaro Fernández ha posat llum a l’assumpte en el seu compte d’Instagram, en la qual té mig milió de seguidors. «Efectivament, només s’ha fregat un ull», explica @farmaceuticofernandez amb tota la tranquil·litat del món. De motius no n’hi falten: «S’ha trencat un dels petits vasos capil·lars que passen per allà. Una cosa que pot passar i que passa a la resta del nostre cos», detalla.

¿Per què passa?

Fernández s’ha fet famós a Instagram per explicar qüestions mèdiques amb vocabulari pla i simple, així com per resoldre dubtes o fer vídeos pedagògics. Ho fa amb un to distès i amb algunes bromes, cosa que tranquil·litza els espectadors que el veuen si allò els genera preocupació.

A la seva última publicació, el farmacèutic explica que la ‘pell’ de l’ull és transparent i per això es veu la sang. «Quan passa això a la resta del cos, no es veu tan clarament, sinó que es veu un blau». En altres paraules, la jove que s’ha fet viral a TikTok té «un morat a l’ull», concreta.

Aquesta és la solució al problema

Els portals mèdics posen nom científic a l’assumpte, però no ho expliquen millor. La noia, al fregar-se l’ull, pateix una hemorràgia subconjuntival, la membrana mucosa transparent que recobreix tot l’ull. Es presenta sense danys evidents a l’ull i no és necessari tractar-lo. «La sang es reabsorbeix sola al cap de pocs dies, per regla general», detalla Fernández. «La maneta tranquil·la i tocar-se els ulls com menys millor», comenta el farmacèutic.