Quan arriba la calor, els bars i terrasses s’omplen d’assedegats. I per fer front al sol i les altes temperatures, són molts els que opten per prendre’s unes canyes de cervesa com a mètode perfecte per refrescar-se. I això, malgrat que la cervesa és una beguda que, lluny d’hidratar, <strong>deshidrata</strong> pel seu contingut en alcohol.

De fet, molts dels símptomes de la ressaca, la conseqüència més visible dels excessos de l’alcohol sobre l’organisme, tenen a veure amb la deshidratació. Copa gelada Un altre error comú a l’hora de consumir cervesa és demanar-la en copa gelada. Els experts s’exclamen i assenyalen que, si es vol beure una cosa tan freda, es begui aigua. Aigua fresqueta. Les raons són múltiples. La primera, és que un congelador atrapa les aromes i sabors dels aliments que s’hi conserven i aquests acaben a les gerres. A més, els vasos de cervesa congelats solen tenir vidres de gel a la paret, cosa que impedeix la correcta formació de l’espuma de la cervesa, una cosa que és fonamental per degustar-la. Un element important de la beguda és precisament la temperatura a la qual se serveix, i això depèn molt de la mida, del format en què es demani –llauna, ampolleta, vas, gerra...– i de la varietat que es triï. Temperatura ideal Perquè, depenent del tipus de cervesa, la temperatura a l’hora de servir-la serà una o una altra, i cal saber la temperatura adequada per a cada una. Per exemple, les ‘lager’ es s’han de servir més fredes que les ‘ale’. Si són cerveses fortes o de més grau d’alcohol, requereixen una temperatura més alta per poder apreciar-ne els matisos. Les cerveses fosques necessiten també més temperatura que les clares. Les empreses cerveseres solen indicar a quins graus s’han de servir els seus productes. Tanmateix, convé que el líquid estigui una mica més fred del que es recomana, per compensar els graus de diferència amb el vas o fins i tot les mans de la persona que la serveix. En qualsevol cas, els experts incideixen que cal oblidar-se de la copa o vas gelat si es vol disfrutar al màxim d’una bona cervesa.