L'empresa fabricadora de joguines Mattel ret homenatge a l'actriu Laverne Cox amb una Barbie feta a imatge i semblança seva, la primera inspirada en una persona transsexual d'aquesta reeixida col·lecció de nines que va complir 60 anys el 2019.

La quatre vegades nominada als premis Emmy complirà el 29 de maig 50 anys i Mattel ha volgut fer-li aquest regal especial. La Barbie Laverne Cox forma part de la 'Tributi Collection', una sèrie especial de nines dedicades a personalitats destacades, entre elles la Reina Isabel II d'Anglaterra, l'actriu Lucile Ball o la dissenyadora Vera Wang, segons va informar l'empresa estatunidenca Mattel.

La nina de l'actriu i activista dels drets de la comunitat LGTBQ+ ha estat dissenyada per Carlyle Nora, porta un look de cosset vermell sobre un "bodi" platejat i complementat amb una faldilla de gasa vermella i el cabell arreglat en una cabellera daurada i ondulada com la de Cox.

L'actriu, primera dona transsexual a tenir un paper principal en una sèrie ('Orange is the New Black') ha promocionat aquesta setmana la seva Barbie en diversos programes de televisió i esdeveniments.

Una nina amb significat

En una entrevista difosa per Mattel, Cox va explicar que a la seva infància no li van deixar tenir una Barbie, així que per a ella és "increïblement significatiu" haver servit de model per a una d'aquestes nines.

"Espero que els nens de totes les identitats de gènere puguin mirar a aquesta Barbie i somiar", va subratllar l'actriu, qui creu que perdre la capacitat de somiar ha de ser una cosa "molt dolorosa" i està molt agraïda per conservar-la.

"Hi ha un nen que encara viu dins de mi, que està molt viu i bé, que encara somia i que somia en gran, que imagina un món diferent i millor", va agregar.