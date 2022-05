La cadena de supermercats Lidl ha tret a la venda un vestit estiuenc que ja està pràcticament esgotat pel seu disseny, versatilitat i, sobretot, pel seu econòmic preu.

Es tracta d’un vestit de lli i cotó amb tirants fins, botons decoratius a la part davantera i frunziment a la part posterior. L’estampat és floral i pot servir tant per sortir com per anar a l’oficina a l’estiu.

El que més crida l’atenció és el seu cost de 7 euros, cosa que ha portat un gran nombre de persones a comprar-lo. De fet, a la web de Lidl ja alerten que queden «poques unitats».