Com que cada vegada més persones s’afegeixen a la dieta vegana, les grans cadenes de supermercats estan adaptant acceleradament els seus catàlegs per satisfer les necessitats dels consumidors amb aquesta preferència alimentària. Es tracta d’un grup de clients en ple creixement, així que diverses companyies han apostat per aquests productes per fer competència al <strong>lideratge global de Mercadona</strong>.

Un exemple d’això són les opcions veganes de Lidl, que en els últims mesos ha incorporat a la seva oferta nous aliments. Entre les diverses opcions destaquen les natilles veganes, que han tingut una bona acceptació i han rebut comentaris positius a les xarxes socials. Tenéis que probar las natillas de chocolate veganas del lidl. Pura droga sin cortar mi gente — Antígona🌻 (@Anti_gonac) 16 de noviembre de 2021 Informació nutricional Es tracta d’un producte que està disponible en sabor vainilla i en sabor xocolata i que costa 69 cèntims. Segons indica el fabricant a l’envàs, les natilles de Lidl tenen un alt contingut en calci i també de vitamines D, B2 i B12. A més, es poden considerar unes postres adaptables a diferents tipus de dietes. L’opció de xocolata té un valor energètic de tan sols 78 quilocalories per cada 100 grams, mentre que el valor energètic de les natilles de sabor vainilla és de 94 quilocalories per cada 100 grams. View this post on Instagram A post shared by veganoporaccidentespain (@veganoporaccidentespain)