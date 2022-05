Espanya és el principal productor d’un aliment interessantíssim a nivell nutricional: l’oli d’oliva verge extra (AOVE, per als amics). No només és un producte deliciós que pot ser utilitzat en incomptables receptes, sinó que també té propietats beneficioses per a la salut.

Recentment, un estudi de l’Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdova ha observat que l’AOVE té propietats antiinflamatòries, a diferència d’altres olis de llavors com el de gira-sol. A més, els autors de l’estudi van assenyalar la seva riquesa en antioxidants i compostos fenòlics. Això sí, és important tenir en compte que l’oli perd propietats si s’escalfa, de manera que el millor és menjar-lo en cru. ¿Quina diferència hi ha entre l’oli verge i el verge extra? La diferència entre un oli d’oliva verge a seques i un verge extra és el nivell d’acidesa, ja que l’AOVE té un nivell més baix –màxim de 0,8º–, mentre que el verge té un màxim d’acidesa de 2º. Com més es manipuli i refini l’oli, més acidesa i menys conservarà les seves propietats beneficioses. Receptes amb oli d’oliva en cru Hi ha milions de receptes en les quals es pot utilitzar l’oli d’oliva verge extra. Com que el millor per a la salut és consumir-lo en cru, et proposem algunes maneres d’afegir-lo als teus plats: En torrades de pa integral amb tomàquet

Sobre salses com hummus o guacamole

En amanides

Afegit a cremes de verdures, al gaspatxo o al salmorejo

Sobre carpaccios de carn

Sobre tàrtars de peix

Afegit sobre la teva pizza casolana, una vegada treta del forn (pots aromatitzar l’AOVE prèviament amb herbes i espècies)