És una realitat que els temps han canviat, i el que antigament podia semblar una cosa de només mal gust –un acudit verd o masclista, per exemple– avui dia és una cosa totalment censurable que, afortunadament, rep la reprovació gairebé unànime de les xarxes socials.

És el que ha passat amb un anunci d’un conegut gelat, que encara es ven, i l’anunci que es va fer en els 90 per promoure’n la venda.

Degustació

En aquest, un nen surt a la platja en banyador, obre l’embolcall d’un gelat i comença a degustar-lo amb fruïció, amb la qual cosa es converteix en l’enveja de la resta de la colla. En un moment donat, una nena del grup se li acosta i li pregunta que de què té gust el gelat. El nen, amb aire fanfarró i castigador, li pregunta: «¿Vols provar-lo?».

La nena contesta afirmativament i ell, sense dir més paraules, besa la nena als llavis sense previ avís. Ella queda tan ‘encantada’ amb l’acte masclista d’ell que es desmaia somrient.

Extra de masclisme

Amb aquestes escenes, l’anunci ja resultaria sexista i masclista per se (no s’ha d’obviar que el gelat es diu ‘pirulo’) però, com deien en els dibuixos de ‘Super ratón’: «‘No se vayan todavía, aún hay más’».

L’extra el posa una explosiva dona que s’acosta al nen i, amb posat sensual i un generós escot, li pregunta si a ella també li deixaria provar el gelat.

L’anunci no deixa ningú indiferent a Twitter. N’hi ha de comprensius que creuen que és una cosa del passat i dels temps de llavors –que diuen que a ningú en el seu seny se li ocorreria besar una nena per molt gelat que es mengés–, però n’hi ha també que asseguren que és un «fàstic» i un «HORROR», perquè creuen que està tot «sexualitzat».

No sé como calificar este anuncio… Desde el niño con el pirulo hasta la escena del beso sexualizando todo. HORROR, todo mal. https://t.co/eT676dJczk — ✨BIYONSS✨ 💫🕊 (@oscba1) 18 de mayo de 2022