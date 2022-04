Comprar un sofà lit és una de les millors opcions per adaptar una vivenda o local a les visites: un moble on fer vida durant el dia i fer-li l’estada més còmoda als convidats a la nit.

I si el que es vol és aconseguir un amb què decorar la llar de forma barata i amb un disseny modern i sofisticat, la multinacional sueca Ikea<strong> </strong>és una de les millors opcions per organitzar la teva casa amb estil i a preus molt baixos.

Amb el moble Hammarn d’Ikea pots aconseguir crear un espai de saló-dormitori en tot just uns segons, al tractar-se d’un llit plegable que ràpidament es converteix en un senzill sofà. El preu d’aquest sofà-llit és de tan sols 89 euros, el més barat d’aquestes característiques que pots trobar a Ikea.

A més, el sofà està pensat perquè hi càpiguen dues persones. El pots trobar en color gris fosc amb possibilitat d’afegir fundes. Mesura 120 cm d’ample, 200 cm de llarg quan està desplegat a tall de llit i 70cm de llarg quan està plegat com un sofà.

Un dels seus principals avantatges és el poc que pesa i el poc espai que ocupa, per la qual cosa és molt fàcil reorganitzar mobles o fins a fins i tot treure’l del traster en el cas que no vulguis tenir-lo permanentment al saló.

El sabater més barat d’Ikea

Tot i que no és estrictament un sabater, bé pot servir-te perquè les teves sabates no siguin pel mig i mantenir l’ordre a l’entrada de casa. En realitat és una lleixa sabater, però pots utilitzar-lo com a sabater instal·lant-lo al costat de la porta, dins d’un armari o sota del moble del rebedor, per exemple. Si hi deixes les sabates, la sola no tocarà les rajoles de casa i, a més, tindràs tots els parells ben organitzats, uns al costat d’altres i a mà. En pots apilar més d’un ja que disposa d’un sistema d’encaix. I el millor de tot, el preu del sabater Grejig de Ikea: tot just tres euros.

Un altre sabater d’Ikea que disfruta d’un preu sense competència és el sabater Trones, disponible en dos colors: blanc i negre. Cada peça consta de dos sabaters situats un a sobre de l’altre i, ja que segueix un sistema modular, pots crear totes les combinacions que necessitis i, a més, utilitzar la part superior a tall de lleixa. Un dels seus grans avantatges és que és un moble estret (18 centímetres de fons), cosa que el converteix en una peça perfecta per a passadissos, rebedors petits o llocs amb poc espai. El preu d’aquest sabater és de 19 euros.

Si busques aquest mateix concepte de sabater però en tauler, pots optar pel model Bissa, que també inclou dos sabaters en vertical i una petita lleixa a la part superior. En aquest cas, el fons és una mica major (28 centímetres) i pots utilitzar-los també com a mòdul per dissenyar la teva pròpia creació en funció de les teves necessitats. El seu preu és de 25 euros i de 39 si vols tres compartiments en comptes de dos.

Finalment, també pots aconseguir a Ikea el sabater Tjusig, un senzill disseny fet en fusta massissa que s’adapta a múltiples espais. Consta de dues lleixes metàl·liques subjectes en una estructura de fusta que pots apilar en funció de les teves necessitats. És la solució perfecta per muntar un sòlid sabater a la part baixa d’un armari encastat, per exemple, o d’instal·lar un creatiu sabater sobre una paret. No és massa ample (el fons és de 32 centímetres) i les possibilitats són tantes com vulgui la teva imaginació. ¿El preu? 40 euros.