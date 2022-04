Els productes de la multinacional sueca Ikea solen ser, a part de supervendes, multiusos. És el que passa, per exemple, amb els penjadors, productes estrella que l’empresa de mobles i decoració ven per guardar i organitzar coses a un preu molt baix.

N’hi ha una en concret que, per menys del que et costa un cafè, no només serveix per al que es va concebre en els seus inicis, sinó que té altres utilitats que els han donat els usuaris.

Estem parlant del penjador Slibb, un objecte que val a penes un euro i que servia per penjar diferents peces a l’hora de fer la bugada i, així, guanyar espai a l’estenedor, però que té altres utilitats molt valorades per qui ja té l’armari a rebentar. És a dir, que a més de servir per penjar i assecar-hi roba interior i mitjons gràcies a les pinces que porta incorporades –tal com el gegant suec de la decoració i el moble detalla en la seva descripció– ofereix moltes altres possibilitats, com la de mantenir l’ordre i maximitzar l’espai, una cosa perfecta si l’armari ja és ple.

És, juntament amb el sabater Murvel (també un producte d’un euro que t’ajudarà a organitzar les teves sabates i guanyar espai), un dels elements estrella de la firma sueca pel seu preu i practicitat.

El penjador, a més, serveix com a penjador per emportar-se de viatge i organitzar mocadors, fulards, guants i altres peces de forma pràctica i còmoda gràcies a les pinces que té, en la qual caben fins a vuit peces en cada una.