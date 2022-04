Després de mesos de confinament i teletreball, moltes són les persones que han decidit realitzar algun tipus de reforma a la seva llar, el lloc on s’ha passat més temps del desitjat.

I tot i que el més habitual sol ser fer obres a la cuina i bany –on, per pocs diners, es pot fer un arranjament bastant curiós– molts són els que opten per canviar el terra d’una habitació o d’algunes, per aconseguir més llum i, amb la llum, més amplitud.

Si a finals del segle XIX i principis i mitjans del XX els materials que imperaven als terres de les llars espanyoles eren el gres porcelànic o rajola, cada vegada més s’opta pel parquet o les làmines que simulen ser parquet.

Però canviar el terra sencer d’un pis pot inflar bastant la factura, per la qual cosa de vegades n’hi pot haver prou amb fer una bona neteja d’aquest per deixar-lo com a nou.

Tant si el parquet és plastificat (o laminat) com si ho és sense plastificar (natural) és recomanable netejar-lo amb un pal de fregar tipus baieta, és a dir, la de tires grogues de sempre, perfectament escorreguda: com menys humitat impregni la fusta (natural o artificial), millor.

Brillant i lluent

Perquè brilli com si fos nou i quedi lluent, cal aplicar un rajolí de vinagre a l’aigua tèbia. Amb mig gotet de vinagre blanc n’hi ha prou. No et preocupis per l’olor, perquè se’n va de seguida.

Una altra opció és encerar el terra, sobretot si és de fusta natural. Antigament era una pràctica molt habitual que en els temps moderns ha anat caient en desús, segurament per la falta de temps. Per fer-ho, res millor que utilitzar un producte adequat al tipus de parquet que sigui (artificial o natural) o fins i tot un de recomanat pel fabricant.