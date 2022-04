Una mare és una mare. Elles ens han donat la vida i sempre hi són, cuidant-nos, tot i que tinguem 50 anys i siguem independents. El pròxim diumenge, 1 de maig, és el Dia de la Mare, el seu dia, la data del calendari –tot i que hauria de ser tot l’any– que homenatja tot el que elles representen.

¿Has pensat com ho celebraràs?, ¿saps què li regalaràs per expressar-li tot l’amor que sents per ella? Moda, complements, cosmètics o experiències poden ser un obsequi immillorable per regalar el Dia de la Mare. Aquí et deixem sis propostes úniques per no fallar i que pots trobar a Barcelona.

Un bon arròs valencià a BarcelonaEl millor regal per a les mares més ‘foodies’ és una experiència gastronòmica. I no hi ha res millor que un bon i tradicional arròs valencià a qualsevol dels tres locals de L’Arrosseria Xàtiva a Barcelona, que, per cert, també va ser fundada per una mare emprenedora.

Actualment, tenen més de 25 arrossos en la seva carta i, seguint els millors costums valencians, es poden degustar amb cullera de fusta directament des de la paella, es cuinen amb aigua de mar i, sobretot, utilitzen un arròs DO València. Menjar una paella a València és un acte d’agermanament i molt familiar. ¿Hi ha algun regal millor?

Pots reservar taula a qualsevol dels seus tres locals a través de la seva web.

Regala relax amb Mayan SpasUna experiència relaxant i de luxe pot ser un bon regal. Amb dues ubicacions en hotels 5* GL de Barcelona (l’Hotel Claris & Spa i l’Hotel Palace Barcelona), Mayan Spas és una experiència única per regalar el Dia de la Mare. Manuel de la Garza, originari de Mèxic, va portar a Barcelona sons, rituals i tractaments maies heretats d’una generació a l’altra. Es tracta de spas d’autor amb molta personalitat i que han guanyat més de 13 premis pels World Luxury Spa Awards al llarg de la seva trajectòria.

Amb motiu del Dia de la Mare, la firma de spas en hotels de luxe de Barcelona regala 25 € entre el 26 d’abril i l’1 de maig en tots els seus tractaments. No hi ha res millor que regalar una experiència relaxant a una mare.

Pots consultar més informació en la web de Mayan Spas.

O Mayan Luxury Spa: 933 02 07 44

Mayan Secret Spa: 934 45 25 85

Un bon cafè acabat de moldre amb un 15% de descompteL’olor de cafè acabat de fer al matí és una de les experiències més celestials de la terra. En un mercat governat per les càpsules, Incapto torna la tradició a la llar amb un cafè molt al moment i amb tan sols un clic. Les seves màquines són senzilles: càrregues el cafè en gra, poses la tassa, prems el botó i tot seguit pots disfrutar d’un cafè com els d’abans.

Una Incapto pot ser un regal màgic per a una mare. A més, l’ajudaràs a ser més responsable amb el medi ambient, ja que tots els cafès seleccionats per Incapto provenen de finques que cultiven cafè d’alta qualitat i de manera sostenible, a banda de no generar més residus que el pòsit del cafè.

¿Encara no ho tens clar? Espera, t’hem de dir més coses. Si vas a la seva web aconseguiràs un 15% de descompte amb el codi MADREQUECAFE.

Últimes tendències en calçatL’estiu ja és a prop i ben aviat també arribarà el canvi d’armari i calçat. Aquesta última peça és, probablement, una de les peces més importants, no només per la seva estètica, també per salut. A Zapaterías Casas ho saben molt bé i cada temporada porten els millors productes.

I regalar unes sabates el Dia de la Mare és regalar una cosa que serà útil en el seu dia a dia. Unes sabatilles, unes sandàlies, unes ballarines... totes són còmodes i necessàries. A Zapaterías Casas trobaràs les últimes tendències de les millors marques.

Pots visitar alguna de les seves botigues o comprar ‘online’ a través de la seva web.

Productes per a la pell amb DO BarcelonaDe la farmàcia original Martí Tor de Barcelona a un dels laboratoris especialitzats en dermocosmètica més coneguts en l’àmbit internacional. Així ha sigut l’evolució de MartiDerm. I no hi ha res millor que cuidar la pell d’una mare amb un producte local i desenvolupat amb una qualitat exquisida.

Una bona opció pot ser Amatist crema de dia, que, amb una hidratació immediata i duradora, aconsegueix que la pell recobri to i vitalitat, a més de mostrar-se més lluminosa i compacta. Una cura que necessita la pell madura cada dia.

Una altra bona opció és Amatist crema de nit. Aquesta crema nutritiva i envoltant revitalitza la pell madura durant la nit. Les mares es despertaran amb un aspecte més compacte, ferm i radiant.

Es pot consultar més informació en la web de MartiDerm.

Regala equilibri¿I per què no regalar salut? A molts de nosaltres ens menja el dia a dia i això impacta en els nostres hàbits. Mala alimentació, falta de descans o poc exercici físic solen tenir conseqüències des d’un punt de vista immunitari, metabòlic o hormonal. Per això, mantenir uns bioritmes equilibrats repercuteix tant en els anys com en la qualitat de vida. En aquest sentit, un complement de qualitat pot ser el teu gran aliat per posar remei a aquestes situacions. Aquí és on Be Levels ha creat dos productes revolucionaris per regular els ritmes circadiaris..

Wake Up Mood, per exemple, ajuda a millorar la concentració i l’atenció durant el dia, a més de mantenir a ratlla l’estrès i proporcionar-te energia contínua. D’altra banda, el Chill Mood ajuda a agafar el son d’una manera més ràpida i a equilibrar els teus nivells de tensió o ansietat.

Aquests són només alguns dels exemples, però a la seva web en pots trobar molts més que aportin salut a la persona que més estimes per al Dia de la Mare.