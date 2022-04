El vinagre és un gran aliat com a netejador –serveix per deixar impecable el microones per dins, per exemple– i, a més, com a exterminador de plagues d’insectes: és molt eficaç per acabar amb les formigues perquè posseeix una <strong>olor molt forta</strong> que els disgusta molt i, a més, elimina els rastres d’olor que utilitzen per moure’s.

A més, també serveix per equilibrar els nivells de ph natural del cabell i és un excel·lent tònic natural, ja que activa la circulació del cuir cabellut, aporta brillantor, volum i evita l’aparició de caspa.

Al jardí també és un potent aliat. A part de per acabar amb formigues i altres insectes molestos i perillosos per a les vostres plantes, serveix per neutralitzar aigües molt calcificades amb la seva acidesa –i que puguem utilitzar l’aigua de l’aixeta per regar– i dona una aportació de ferro a la terra o substrat, per la qual cosa es recomana col·locar petites quantitats en plantes que agraeixin sòls àcids, com els llimoners, les maduixes, les roses o els nabius.

A més, al poder ruixar-se sense diluir, és molt bon herbicida per mantenir el jardí lliure de males herbes i de fongs.

Finalment, i com a fungicida també serveix per desinfectar els materials de jardineria, com els testos que, estant constantment humits, poden provocar que sorgeixin fongs (floridura) que puguin després afectar les plantes.