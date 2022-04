Els sis medicaments que poden destrossar la teva vida sexual

Gaudir d'una vida sexual plena ens permetrà millorar el nostre benestar físic i psicològic. No obstant això, hi ha diversos factors que poden impedir gaudir plenament de la nostra sexualitat. Les malalties, l'estat d'ànim i els problemes emocionals, la relació amb la nostra parella, l'estrès o l'alcohol i les drogues poden tenir una influència important en les capacitats sexuals pròpies i de la parella.

No obstant, no són els únics factors que influeixen en la nostra vida sexual. També els medicaments poden jugar un paper determinant a la nostra sexualitat. Així, de la mateixa manera que hi ha fàrmacs que ens poden ajudar a millorar la nostra vida sexual, hi ha també altres medicaments que poden convertir-se en el pitjor enemic de les nostres relacions, arribant fins i tot en alguns casos a acabar del tot amb el desig de gaudir del sexe.

Medicaments dolents per a la vida sexual

Et descobrim amb quins medicaments has d'anar amb compte si voleu continuar gaudint d'una vida sexual rica i plena.

Pastilles anticonceptives

Un percentatge significatiu de les dones que prenen pastilles anticonceptives veuen disminuït el desig sexual. Això és degut fonamentalment al fet que aquestes píndoles actuen de forma important sobre les hormones sexuals femenines, causant entre altres efectes la inhibició de la producció d'andrògens, inclosa la testosterona, als ovaris femenins. Aquesta hormona, responsable del desig i del plaer sexual, afecta l'organisme de les dones i provoca una disminució de la libido en algunes. A més, un altre efecte secundari de les pastilles anticonceptives és que provoquen sequedat vaginal, cosa que causa molèsties a l'hora de mantenir relacions sexuals i per tant disminueix la libido.

Antidepressius

Aquest tipus de fàrmacs són un dels principals exponents de com els medicaments poden influir a la nostra vida sexual. Tot i que pràcticament tots els antidepressius tenen efectes sobre la libido, els fàrmacs que més poden interferir en les relacions sexuals són els anomenats inhibidors selectius de la recaptació de serotonina. El més famós és el Prozac, que augmenta els nivells de serotonina i, per tant, no només redueix l'ansietat, sinó també el desig sexual. I és que els alts nivells de serotonina es relacionen amb una disminució de la libido, l'alentiment de la resposta sexual i amb el retard i fins i tot la inhibició de l'orgasme. El mateix es pot aplicar a relaxants i sedants com el conegut Diazepam.

Medicaments per a la hipertensió

Encara que no sempre ve indicat al prospecte, els fàrmacs contra la hipertensió i altres malalties cardíaques poden també resultar perjudicials per a la vida sexual. Aquest tipus de medicaments baixen la pressió arterial, cosa que provoca en ocasions que el penis no s'ompli de sang i per tant no es produeixi l'erecció. A més, aquest tipus de fàrmacs també poden provocar alteracions de les hormones com la testosterona i la prolactina, que es relacionen amb la falta de desig sexual i la disfunció sexual. Els betabloquejants, utilitzats per tractar malalties com la hipertensió arterial, la insuficiència cardíaca o les angines de pit, són els que tenen més incidència en el desig sexual.

Medicaments contra trastorns mentals

Els fàrmacs antipsicòtics, utilitzats per exemple per combatre trastorns mentals greus com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, la psicosi o paranoies, també es relacionen amb alteracions relacionades amb la sexualitat. Per exemple, la disfunció erèctil o ejaculatòria i la disminució de la libido. A les dones, a més, es poden donar casos d'alteracions menstruals. Medicaments que causen un augment de la prolactina, com ara la paliperidona, l'amisulpride, la risperidona o l'haloperidol, són alguns dels responsables d'aquests problemes sexuals.

Tractaments hormonals

El consum d'esteroides anabolitzants, corticosteroides i estrògens provoca una disminució significativa dels nivells de testosterona i els andrògens que causa una disminució de la libido, dificultats per a l'erecció i fins i tot impotència. A més, entre els seus efectes en l'home pot aparèixer també l'atròfia testicular i l'azoospèrmia (absència d'espermatozoides al semen).

Altres medicaments

Els diurètics, fàrmacs per a l'acidesa d'estómac, per a la migranya, sedants, antiespasmòdics, antiulcerosos, anticonvulsius, relaxants musculars, antiadrenèrgics, hipotensors, antifúngics, antihistamínics i antiepilèptics i esteroides també poden resultar perjudicials, tot i que ni molt menys passa amb totes les persones tractades ni amb tots els medicaments descrits.

Si en prendre algun medicament es noten efectes de disminució de la libido, és recomanable consultar amb un especialista mèdic, perquè en la majoria dels casos hi ha solució. En canvi, és totalment contraproduent deixar de prendre un medicament receptat per iniciativa pròpia i sense autorització del metge.