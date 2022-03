El 1948 la mestra Manuela Vicente Ferrero va decidir celebrar per primera vegada el Dia del Pare a l'escola on treballava a Madrid. Això va passar després que els pares de família de la institució li demanessin un dia de l'any en què se celebrés la seva tasca així com es feia amb les mares.

Davant això, Manuela Vicente va escollir el 19 de març com la data per a aquesta celebració per ser el dia de Sant Josep, pare de Jesús i considerat pels catòlics un model de pare, humil i treballador. Així, aquell 19 de març els alumnes de l'escola van regalar als seus pares cartes, poesies, van fer balls, tot en honor als seus pares. Un any després la idea va seguir, i Manuela va difondre la seva iniciativa a les pàgines d'El Correo de Zamora i el Magisterio Español i posteriorment a la ràdio nacional. La proposta va ser acollida amb entusiasme per José Fernández Rodríguez, llavors director gerent de Galerías Preciados, i per Ramón Areces, director gerent d'El Corte Inglés.