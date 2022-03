Els plumífers o jaquetes farcides de plomes són una peça molt habitual a l’hivern perquè és molt calentona i lleugera.

Perquè es mantinguin nets i com nous, és necessari rentar-los amb delicadesa i evitar que el seu farcit esmorteït s’aixafi o es deformi.

Malgrat que no és una tasca complicada, moltes persones prefereixen portar el plumífer a la tintoreria o, si no, rentar-lo a mà, i així evitar problemes.

Rentat sense espessir

Però no és complicat rentar-lo a la rentadora i deixar-lo com nou sense que es faci malbé o s’espesseixi la peça, i tampoc ho és aconseguir que s’eixugui en un moment, si se segueixen una sèrie de consells.

El primer i més important és llegir l’etiqueta de la peça per saber a quina temperatura màxima es pot rentar la jaqueta i el temps que necessita perquè quedi impol·lut. Si el plumífer no està gaire brut, n’hi hauria prou amb un programa curt a 30 graus de temperatura.

Quan ja sapiguem temps i temperatura, convé tancar la cremallera abans d’introduir-lo a la rentadora –perquè les dents d’aquesta no toquin la peça– i girar-la.

Detergent i suavitzant

Posteriorment, s’afegeix el detergent adequat –tots els netejadors porten les dosis adequades en funció de si la peça està poc o molt bruta, la duresa de l’aigua de la zona en la qual es viu i els quilos de roba que es vulguin rentar– i suavitzant. El suavitzant també es posarà en la seva justa mesura, ja que no convé abusar-ne per no espatllar la peça.

Si la jaqueta és molt bruta, és necessari posar un programa més intens. Les rentadores més actuals solen tenir programes específics per a aquest tipus de peces, així com per a roba delicada com la llana. Si no n’hi ha, es pot posar un cicle de rentat per a peces sintètiques a baixa temperatura.

Pilotes de tennis o pàdel

Un truc molt efectiu és ficar la peça o peces a la rentadora amb unes pilotes de tennis o pàdel, que pesin, perquè ‘colpegin’ les peces durant el rentat i, sobretot, durant el centrifugat. Així s’evitarà que es concentrin grumolls de farcit. El truc de les pilotes també funciona molt bé amb els edredons embuatats o nòrdics.

L’assecat és millor fer-lo amb una assecadora, perquè el material s’eixugui completament i alhora s’infli. Durant almenys una hora o hora i mitja i amb les pilotes de pàdel o tennis.

Si no es té assecadora, es pot penjar la peça a l’aire lliure, però convé fer-ho un dia de molt sol i sacsejar la peça i penjar-la de l’altre costat cada hora aproximadament, perquè no s’espesseixi el material interior. Abans de treure-la de l’estenador, ens hem d’assegurar que està ben seca per tot arreu.

Una altra opció és col·locar-la recolzada en una taula i a sobre d’una tovallola que amari l’aigua i sacsejar-la també per evitar que es formin grumolls.