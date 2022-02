Les feines de la casa són una tsaca tan necessària com important. Una de les que fa més mandra és la de netejar les finestres. Els vidres són dels primers llocs de la casa on més ràpid es veu la brutícia. Tenir-los nets no només és beneficiós per a la salut, sinó que a més s'evita que donar aquesta imatge de deixadesa. Triar el moment perfecte pot marcar la diferència entre uns vidres impecables i altres que no ho són tant.

Per a estalviar-te hores de neteja i centenars d'euros a la teva butxaca, et donem uns petits trucs casolans que et faran la vida més fàcil a l'hora d'afrontar la neteja de les finestres de casa teva.

Solució de neteja

Per a aconseguir una fórmula netejadora eficaç, barreja a consciència una part de vinagre blanc amb altres tres d'aigua calenta. Perquè no faci molta olor de vinagre, hi pots afegir unes gotes de llimona o llima.

Un altre netejador eficaç s'aconsegueix amb la mescla de 2 tasses d'aigua, 3 cullerades de vinagre blanc i mitja cullerada de detergent líquid. Aquestes mescles les introdueixes en un esprai i podràs netejar les finestres sense cap despesa extra.

Filtre de café

No compris draps o baietes cada dos per tres per a netejar les finestres i aprofita els filtres del cafè per a netejar els vidres per a evitar ratllades i taques.

Dia ennuvolat

Tria sempre un dia ennuvolat per a netejar les finestres. Si el dia és molt assolellat pot provocar que la solució s'evapori abans d'hora i pot deixar marques molt antiestètiques.

Paper de diari

Una altra manera de netejar les finestres sense ratllar-les és usar paper de diari vell, mai nou ja que la tinta pot tacar-les. El paper és un truc miraculós ja que amb ell podràs fregar sense por de ratllar els vidres. A més, el diari deixarà una petita capa invisible que farà els vidres més resistents a la brutícia.

Per a finestres extremadament brutes, el millor és usar una esponja porosa i netejar des de la part de dalt fins a la de baix per a evitar el degoteig de l'aigua. Un drap de microfibres ajudarà a polir el vidre quan aquest estigui sec, amb cura que no deixi anar pelussa que pugui quedar enganxada al vidre. Per fora i per dins

Un altre petit truc és netejar els vidres interiors, dins de la casa, amb moviments horitzontals, i el vidre exterior amb moviments verticals. Així, si et queden marques o ratlles, sabràs que costat has de repassar sense tornar-te boig buscant l'origen de la marca.