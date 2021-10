La nit d'aquest dissabte a diumenge, a les 03.00 hores ha finalitzat l'horari d'estiu i els rellotges han tornat a marcar les 02.00 hores a Espanya. D'aquesta manera, s'ha recuperarà un any més l'horari d'hivern, d'acord amb la Directiva Europea del Canvi d'Hora que s'aplica a tots els estats de la UE.

El canvi d'hora s'efectua sempre l'últim diumenge del mes d'octubre en el cas de l'horari d'hivern, quan el rellotge es retarda una hora, i l'últim diumenge del mes de març, quan s'avança una hora el rellotge i comença l'horari d'estiu.

D'acord amb la normativa vigent, el canvi d'hora d'estiu a hivern es produeix l'últim diumenge d'octubre a tot Europa, d'acord a la Directiva Comunitària del Canvi d'Hora, que és d'obligat compliment amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi energètic.

Segons estimacions de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), el potencial d'estalvi en il·luminació podria arribar a uns 300 milions d'euros, l'equivalent al 5 per cent del total. D'aquesta quantitat, 90 milions corresponen al potencial de les llars espanyoles, xifra que suposa un estalvi de 6 euros per llar i els 210 milions restants s'estalviarien als edificis del terciari i a la indústria.

Per la seva banda, la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia del Parlament Europeu, va publicar al febrer del 2019 un informe en el qual es puntualitza que els canvis estacionals d'hora poden produir estalvis en el consum d'energia, però que són marginals i que no hi ha certesa que s'obtinguin a tots els estats membres.

L'informe també indica que hi pot haver estalvis en il·luminació, però que no és tan obvi que passi el mateix amb la calefacció, que podria fins i tot augmentar el seu consum. A més, segons van indicar els experts, els resultats són difícils d'interpretar perquè estan molt influenciats per factors externs, com la meteorologia, la geografia i el comportament dels usuaris.

Al febrer del 2018, a proposta de Finlàndia, l'Eurocambra va votar sobre la possibilitat de posar fi al canvi d'hora. Malgrat rebre 384 vots en contra i només 153 a favor, el Parlament Europeu es va comprometre a estudiar la viabilitat del canvi d'hora i va obrir una consulta pública, en què més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar, es van mostrar a favor de treure els canvis d'hora.

Tot i que la Comissió Europea va aprovar l'eliminació del canvi d'horari, al març d'aquest any la comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu va apostar per retardar fins a l'any 2021 l'eliminació del canvi d'hora bianual proposat per la Comissió Europea per a l'abril d'aquest any, de manera que les capitals tinguessin més temps per decidir si el país es queda amb l'horari d'estiu o el d'hivern. Països com Portugal ja han decidit que continuaran amb el canvi d'hora estacional.

Les primeres disposicions sobre l'horari d'estiu es van adoptar a Europa al 1980 i des de l'any 2000, amb l'esmentada directiva, van quedar establertes les regles que marquen el seu inici al març i la seva finalització a l'octubre.

El canvi d'hora es va començar a generalitzar a partir del 1974, a partir de la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum del sol i consumir així menys electricitat en il·luminació. S'aplica com a directiva des del 1981 i s'ha renovat successivament cada quatre anys.

Si bé, des de l'aprovació de la Novena Directiva pel Parlament Europeu i del Consell de la Unió al gener del 2001, el canvi s'aplica amb caràcter indefinit. La Directiva està incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d'1 de març.

Espanya, geogràficament, està situada en el fus UTC/GMT+1, com la majoria d'Europa excepte el Regne Unit, Irlanda i Portugal, que es mantenen en l'UTC/GMT+0. Aquesta adscripció de fus és la que marca des del 1940 l'"hora oficial" espanyola, avançada en 60 minuts a l'"hora universal".

En la latitud d'Espanya, les hores de llum són les mateixes, més o menys 10 hores a l'hivern i aproximadament 14 a l'estiu, però no es fa clar ni fosc a la mateixa hora a l'est que a l'oest, i hi pot haver més d'una hora de diferència d'un extrem a l'altre. Vigo (Pontevedra), per exemple, és la ciutat europea on més tard es fa fosc.

A Espanya, l'Executiu va crear una comissió de 14 'savis' per determinar la conveniència o no d'eliminar el canvi d'hora estacional i, en cas de decisió afirmativa, decidir quin horari era més adequat, el d'estiu o el d'hivern. La comissió va presentar un informe en què no va arribar a cap "resolució concloent", tenint en compte la "gran quantitat de repercussions d'impacte" que té aquesta mesura en camps com l'econòmic o el cultural.