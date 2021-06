Investigadors bascos han demostrat que productes orgànics totalment naturals ofereixen resultats molt favorables en la desinfecció de sòls agrícoles i en l'erradicació de determinats nematodes i paràsits que danyen els cultius. Amb aquest bio-pesticida, que entre altres coses es basa en residus de cervesa, les plantes han millorat el seu creixement i la terra s'ha desfet de gran part dels seus organismes perjudicials.

Està demostrat que molts plaguicides químics emprats en l'agricultura resulten perjudicials tant per a la salut humana com per al medi ambient i, per això, el seu ús està prohibit o almenys fortament restringit.

Cada vegada són més els informes i estadístiques que demostren que els aliments, especialment fruites i verdures, arriben a les nostres cases amb restes d'aquests compostos químics.

Ara, en un doble esforç per a reaprofitar les deixalles de la indústria agrícola i limitar les quantitats de productes químics nocius que s'apliquen a les plantes, els investigadors han assajat amb èxit l'ús de subproductes orgànics derivats de les activitats agrícoles per a desinfectar els sòls, preservar els microorganismes sans de la terra i augmentar el rendiment dels cultius.

En un estudi publicat en Frontiers in Sustainable Food Systems, investigadors de l'Institut Basc Neiker de Recerca i desenvolupament Agrícola detallen els resultats de l'ús de subproductes agrícoles com són la coca de colza i el bagàs de cervesa (grans de cervesa usats), juntament amb fem de vaca fresc per a dur a terme una biodesinfección fins ara no provada.

L'autora principal, Maite Gandariasbeitia, explica: «La coca de colza i el bagàs de cervesa són dos possibles tractaments orgànics que han mostrat resultats realment positius en estudis anteriors”.

«El seu alt contingut de nitrogen promou l'activitat de microorganismes beneficiosos en el sòl, la qual cosa ajuda a descompondre la matèria orgànica, com el fem, i eliminar els nematodes i altres paràsits que danyen els cultius», afegeix.

En aquesta recerca, es van afegir al sòl bagàs de cervesa i coca de colza desgrasada juntament amb fem fresc de vaca (1,5, 0,5 i 20 kg/m², respectivament) per a avaluar la seva capacitat de reduir la incidència de malalties causades pel nematode Meloidogyne incognita en cultius d'enciam.

L'assaig d'aquest ‘bio-pesticida’ es va dur a terme en un hivernacle comercial durant set setmanes en les quals es va monitorar contínuament la temperatura a tres profunditats de sòl diferents (15, 30 i 45 cms).

Es van avaluar els efectes a curt i llarg termini: abans del tractament, després del tractament; després del primer cultiu després del tractament i un any després d'aquest. Es van analitzar la incidència de malalties i els canvis en l'estructura de la comunitat de nematodes juntament amb les propietats microbiològiques i els paràmetres fisicoquímics generals.

Gandariasbeitia també destaca com els nematodes poden afectar negativament el rendiment dels cultius: «Els nematodes agalladores són un tipus de paràsit comú del sòl que penetra en el teixit de l'arrel d'una planta per a dipositar els seus ous i aquesta activitat fa que es formin gales o inflors en forma de nusos en l'arrel”, indica.

Resultats positius després de la recerca

«Aquest mal té un impacte negatiu en el desenvolupament de les arrels i significa que el cultiu no pot absorbir els nutrients de manera eficient, la qual cosa alenteix el creixement de les plantes i, en última instància, redueix els rendiments dels agricultors».

Després del tractament posterior del primer cultiu, els investigadors van comprovar que es va produir una reducció significativa en la irritació de les arrels de les plantes.

Les parcel·les també van demostrar un augment dels rendiments en aproximadament un 15% en comparació amb les parcel·les de control al cap d'un any. A més, el tractament de matèria orgànica va augmentar les poblacions de microorganismes beneficiosos en els sòls, com ho demostra una taxa de respiració del sòl, significativament més alta.

L'estudi sobre aquest bio-pesticida demostra que aquests subproductes agrícoles són un tractament eficaç per als nematodes agalladores i altres paràsits del sòl, aconseguint majors rendiments dels cultius, al mateix temps que promouen sistemes alimentaris sostenibles per a reduir les deixalles de la indústria agrícola.

Gandariasbeitia destaca que es necessita més recerca per a explorar altres tractaments orgànics potencials que podrien usar-se de manera similar: «Encara queden moltes preguntes per respondre perquè puguem comprendre millor el que succeeix en el sòl durant i després d'aquests tractaments de biodesinfección.

«Això pot ajudar-nos a dilucidar realment quines característiques hauríem de buscar en altres tractaments orgànics potencials per a ser efectius en la lluita contra les poblacions de paràsits del sòl», va afegir.