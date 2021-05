El concessionari oficial Nissan Interdiesel de Figueres presenta durant dos dies, el 19 i 20 de maig, el nou model Qashqai. Un total de 47 províncies de tota la geografia espanyola són l’escenari de la la gira d’aquest vehicle, el crossover més venut a Espanya durant els últims catorze anys, en la seva tercera generació, que presenta un equipament més connectat, més digitalitzat i més electrificat. Aquesta gira que va començar el passat dia 11 de Març i s'allargarà fins el proper dia 3 de Juliol per a permetre als clients conèixer de primera mà totes les novetats del Qashqai.

A l’estat espanyol, s'han venut més de 325.000 unitats de les dues primeres generacions del Nissan Qashqai, un vehicle polivalent que ha aconseguit ser líder del segment crossover durant 14 anys de manera consecutiva. Per a aquesta nova versió, Nissan ha conservat els principis rectors que han impulsat el concepte, el disseny i el desenvolupament de les dues vesrions anteriors del Qashqai: disseny elegant, carrosseria millorada i motorització eficient, tot això combinat amb una gran qualitat i una experiència de conducció digna d'un segment superior. Gràcies a la nova plataforma CMF-C de l'Aliança, una mostra d'enginyeria avançada, innovació i tecnologia punta, la marca preveu que el nou Qashqai tornarà a pujar el llistó del segment crossover i els clients podran gaudir d'aquests atributs.

Joan Clos, representant de l’equip de vendes del concessionari Interdiesel, destaca que el nou model “presenta un equipament i unes prestacions úniques, cobreix totes les necessitats dels seus usuaris amb una excel·lent relació de qualitat i preu”. El Qashqai es pot encarregar i adquirir des d’ara mateix.

Control connectat

El nou Qashqai ofereix un avançat sistema d'informació i entreteniment amb una àmplia cartera de serveis connectats, que inclou la fàcil integració de smartphones, wifi integrada per fins a set dispositius i NissanConnect Services, una aplicació específica amb la qual interactuar i controlar el vehicle. La pantalla de 9 polzades de NissanConnect, que és més gran i de major resolució, és la porta d'accés digital a la navegació, l'entreteniment i la configuració de el vehicle, i és compatible amb Android Auto® i Apple CarPlay®. A més, també s'ha incorporat Apple CarPlay® sense fil.

Una nova pantalla d'informació múltiple TFT de 12,3 polzades d'alta definició i completament electrònica ofereix una selecció de dissenys personalitzables per mostrar informació sobre la navegació, entreteniment, el tràfic o el mateix vehicle, i tot això controlat des d'un nou control tàctil situat al volant. També s'ha afegit una textura de vidre tallat tradicional «Kiriko» a el fons digital de la pantalla TFT: tot l'ullet a l'ADN japonès de Nissan.

Per la seva banda, la nova i innovadora pantalla frontal (Head-Up Display, HUD) de 10,8 polzades ofereix la major grandària d'imatge del segment. Les dades de navegació clau, l'assistència al conductor i la informació sobre la carretera es projecten al parabrisa, dins de la línia de visió de l'conductor.

Les funcions Home-to-Car són compatibles amb els dispositius Google Assistant i Amazon Alexa. El sistema admet una àmplia gamma de comandes: per exemple, el conductor pot enviar destinacions a el sistema de navegació del cotxe parlant amb el dispositiu intel·ligent, minimitzant així el temps necessari per introduir la destinació.

Les funcions de control del vehicle, com poden ser el clàxon i les llums remotes, així com el bloqueig i desbloqueig remot de portes, estan disponibles a través de l'aplicació NissanConnect Services per smartphone. També es poden configurar alertes intel·ligents, incloent velocitat, hora i zona, mitjançant notificacions d'aplicacions, en cas que el vehicle superi els paràmetres establerts.

"Les funcions de control del vehicle, com poden ser el clàxon i les llums remotes, així com el bloqueig i desbloqueig remot de portes, estan disponibles a través de l'aplicació NissanConnect Services per smartphone"

Si no fa servir la navegació del seu telèfon, el conductor pot accedir a mapes 3D i informació de trànsit en directe, que inclou funcions avançades de navegació com poden ser actualitzacions sense fils de mapes, condicions de el trànsit en temps real, Google Street View i preus de l' combustible. La navegació porta a porta també està disponible a través de l'aplicació, incloent la funció My Car Finder. La connectivitat s'estén a tots els ocupants perquè la caixa de la consola ara inclou connexions de càrrega USB davant i darrere, amb preses USB-A i USB-C.

Motoritzacions electrificades

Amb l'objectiu de donar suport l'objectiu de Nissan d'arribar al 50% de les vendes de models electrificats a Europa en 2024, el nou Nissan Qashqai no només estarà disponible amb un motor 1.3 DiG-T de gasolina equipat amb tecnologia híbrida lleugera, sinó que també representa l'estrena europea de sistema e-POWER, la motorització innovadora i guardonada de Nissan que utilitza tecnologies de l'innovador Nissan LEAF elèctric de la companyia.

e-POWER: com un elèctric

El nou Qashqai serà el primer model a incorporar l'innovador sistema de propulsió e-POWER de Nissan a Europa. El sistema e-POWER és exclusiu de Nissan i resulta un component clau de l'estratègia de Mobilitat Intel·ligent de l'empresa, a més de suposar un enfocament únic respecte a l'electrificació perquè permet que la conducció diària resulti emocionant.

El sistema e-POWER de el nou Qashqai està format per una bateria d'alt rendiment i una motorització integrats amb un motor de gasolina de 154 CV amb una taxa de compressió variable que és la millor de la seva categoria, un generador d'energia, un inversor i un motor elèctric de 140 kW de grandària i potència similars als dels vehicles elèctrics de Nissan. Resulta una solució única perquè ofereix l'agradable acceleració lineal sense interrupcions, tan característica dels Vehicles Elèctrics, però sense la necessitat de recarregar.

Per satisfer les demandes típiques dels consumidors europeus i la seva conducció diària, el sistema e-POWER s'ha actualitzat de manera significativa per al nou Qashqai. Mentre que en el cas del Note, el cotxe més venut a Japó en els últims anys, utilitza un motor de gasolina d'1,2 litres que carrega la unitat de la bateria i genera una potència final de 106 CV, en el cas d'Europa, aquesta unitat s'ha actualitzat a un motor de gasolina d'1,5 litres amb una potència final de 140 kW (190 CV).

L'element únic de sistema e-POWER és que el motor de gasolina s'usa únicament per generar electricitat, mentre que les rodes són impulsades pel motor elèctric. Això vol dir que el motor sempre pot funcionar a un règim òptim, la qual cosa suposa una eficiència de combustible superior i menys emissions de CO2 en comparació amb un motor de combustió interna tradicional.

Gràcies al motor elèctric pur, no hi ha retards com succeeix amb un motor de combustió interna o amb un híbrid tradicional. La resposta instantània ofereix una sensació estimulant de parell elevat i el millor nivell d'acceleració a diferents velocitats perquè accions com avançar o incorporar-se a una autopista resultin més fàcils i inspirin més confiança.

A l'igual que el LEAF, el nou Qashqai e-POWER es beneficia d'una experiència de conducció amb «un sol pedal» totalment nova gràcies a la tecnologia e-Pedal. El conductor pot arrencar, accelerar i desaccelerar usant només el pedal de l'accelerador.

Ajuda amb ProPILOT

El nou Qashqai estarà equipat amb la propera generació de la tecnologia d'assitència a la conducció ProPILOT, que ofereix un major suport a l'conductor en una gamma més àmplia de situacions. Aquesta nova generació s'anomena ProPILOT amb Navi-link. El sistema s'ha dissenyat per reduir la fatiga i l'estrès de la conducció, a més de tenir un funcionament molt intuïtiu. [Només disponible amb transmissió Xtronic].

El sistema ProPILOT amb Navi-link és capaç d'accelerar i frenar el vehicle a l'circular per un sol carril en autopista. El sistema pot accelerar el vehicle per circular a una velocitat establerta i el pot frenar fins detenir-lo en condicions de trànsit intens. El sistema és capaç de reprendre automàticament la marxa si el vehicle ha estat aturat durant menys de tres segons i el trànsit davant de el vehicle s'allunya.

En el nou Nissan Qashqai, el sistema actualitzat ara és capaç d'adaptar la velocitat del cotxe en funció de circumstàncies externes addicionals: quan el cotxe entra en una zona de límit de velocitat més baixa en autopista, el sistema és capaç de detectar els senyals de trànsit i tenir en compte les dades de límit de velocitat de sistema de navegació per reduir la velocitat de l'Qashqai a la velocitat adequada, el que significa que el conductor no necessita ajustar manualment la velocitat de l'control de creuer.