Els colors determinen les nostres decisions econòmiques

Un nou estudi, mostra que l'ús del color vermell per representar les dades financeres influeix en les preferències de risc de les persones, les expectatives de futurs rendiments econòmics i en les decisions comercials.

Segons una investigació realitzada per especialistes de la Universitat de Kansas, el color vermell pot modificar les nostres decisions financeres i comercials. Exerceix un efecte psicològic que és capaç d'influir en els riscos que es prenen i en les previsions a futur, entre altres aspectes. D'acord amb un comunicat, l'esmentada influència va més enllà de la tonalitat esmentada: altres colors també exerceixen un altre tipus d'efectes.

A més, el context ambiental i psicològic en el qual es percep el color influeix en el seu significat i en les respostes humanes que suscita. La investigació suggereix que les nostres eleccions diàries estan determinades per una multitud de factors, fins i tot per aspectes que no són específics de la decisió en qüestió. Això pot ser degut a una varietat de raons, com ara els límits de la nostra atenció.

Però en el cas específic del color vermell, el nou estudi demostra que s'ha de tenir especial cura en la seva utilització en plataformes financeres, com per exemple en portals o llocs web, ja que podria portar al rebuig de molts usuaris. En concret, els investigadors sostenen que l'elecció del vermell pot provocar que els inversors evitin la plataforma o retardin decisions financeres importants, desembocant en conseqüències perjudicials a llarg termini.



Biologia, psicologia i cultura

A què es deu aquesta relació entre els colors, les decisions i la psicologia? Segons els científics, la biologia evolutiva i l'aprenentatge social actuen en conjunt i creen aquest comportament codificat per colors. En la cultura occidental, és possible que l'aprenentatge social hagi reforçat els fonaments biològics: el vermell és apreciat com un senyal d'alerta i de perill.

No obstant això, la influència cultural es torna evident si tenim en compte, per exemple, que a la Xina el color vermell representa la prosperitat. D'aquesta manera, una persona marcada per la cultura oriental prendrà un altre tipus de decisions sota la influència d'aquesta tonalitat. En conseqüència, els factors biològics es troben directament condicionats per la cultura i el context.

Per William Bazley, autor principal de l'estudi, "en les cultures occidentals el condicionament sobre el color vermell i les experiències relacionades comencen en l'educació primària, quan els estudiants reben comentaris sobre els errors acadèmics en vermell", ha expressat. A això se sumen els indicadors en vermell per marcar paràmetres negatius pel que fa a la salut, com en el cas de la pressió arterial, o la utilització del mateix color a les alertes per aspectes meteorològics i altres variables ambientals.



El color de les decisions

Amb el pas el temps, les reiteracions en la identificació d'un color amb estímuls negatius poden influir en el comportament posterior, afectant directament les nostres decisions. El pes dels costums i l'herència cultural modifiquen d'una manera o d'altra la nostra psicologia, impactant en les eleccions realitzades.

En el cas específic de les finances, els investigadors van descobrir que el color vermell sembla perllongar les expectatives pessimistes en relació amb els rendiments negatius de les accions, mentre que en observar la mateixa informació en negre o blau els operadors tendeixen a creure en la possibilitat d'una reversió positiva. Aquest tipus de dades confirma la necessitat de prendre en compte aspectes de la psicologia del color en estudiar la presa de decisions financeres.

El nou estudi, que va ser publicat a la revista Management Science, es basa en vuit experiments en què van participar un total de 1.451 voluntaris. En les seves conclusions, els investigadors sostenen que en aprofundir en l'impacte del color sobre les decisions es poden obtenir nous coneixements en un camp encara inexplorat, desembocant en eines concretes perquè les persones puguin dur a terme eleccions més segures i eficients.